Ndiqni këto këshilla për të pasur sy të shëndetshëm

Sytë tuaj janë një pjesë e rëndësishme e shëndetit. Ka shumë gjëra që mund t’i bëni për t’i mbajtur ata të shëndetshëm:

Bëni një test të gjerë të syve

Ju mund të mendoni se shikimi juaj është në rregull ose se sytë tuaj janë të shëndetshëm por vizita te një profesionist i syve për një test të gjerë është mënyra e vetme për të qenë plotësisht të sigurtë.

Njihuni me historinë e shëndetit të syve në familje

Flisni me anëtarët e familjes lidhur me historinë e shëndetit të syve. Është e rëndësishme të dini nëse dikush është diagnostifikuar me ndonjë sëmundje pasi që shumë prej tyre mund të jenë trashëguese.

Hani mirë që të mbroni shikimin

Keni dëgjuar se karrotat janë të mira për sytë tuaj. Por edhe ushqimi i pasur me pemë, perime, veçanërisht të gjelbërta dhe peshk është gjithashtu i rëndësishëm për shëndetin e syve.

Vini mbrojtëse për sy

Vini mbrojtëse për sy kur merreni me ndonjë sport apo bëni ndonjë aktivitet në shtëpi.

Hiqni dorë nga duhanpirja

Duhanpirja është po aq e keqe për sytë tuaj sa është edhe për pjesën tjetër të trupit. Studimet kanë treguar se duhanpirja çon në një rrezik më të lartë të zhvillimit të degjenerimit makular të shkaktuar nga mosha, kataraktit dhe dëmtimit të nervave optike. Të gjitha këto mund të shkaktojnë verbërim.

Vini syzet e diellit

Syzet e diellit, përveç se janë aksesor, puna e tyre më e rëndësishme është t’i mbrojnë sytë tuaj nga rrezet ultravjollcë të diellit.

Pushoni sytë

Nëse shpenzoni shumë kohë në kompjuter apo të përqendruar vetëm në një gjë, ndonjëherë harroni t’i përpëlitni sytë dhe sytë tuaj mund të lodhen. Provoni që çdo 20 minuta të shikoni në largësi për rreth 20 sekonda dhe kjo do ta zvogëlojë tendosjen.

Pastroni duart dhe lentet në mënyrën e duhur

Për të shmangur rrezikun e infeksionit, gjithmonë pastroni duart plotësisht para se t’i vendosni ose t’i largoni lentet. Sigurohuni që t’i dizinfektoni lentet e kontaktit sipas udhëzimeve dhe zëvendësoni ato ashtu siç kërkohet.