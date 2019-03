Keni ankth apo depresion? Këto video lojëra do t’ju ndihmojnë

Në aventurën e ardhshme në video lojën “Sea of Solitude”, personazhi kryesor- një grua e re e quajtur Kay- heton një qytet pjesërisht të zhytur ndërsa përballet me një numër të madh krijesash me luspa me sy të kuq.

Asnjë prej këtyre nuk është më frikësuese se vet demonët e saj. Gjatë kohës që loja vazhdon, Kay e kupton se krijesat që ajo po i lufton janë njerëz të cilët janë kthyer në përbindësha kur ata ishin bërë shumë të vetmuar. Për të shpëtuar veten, ajo përpiqet për të luftuar vetminë e saj.

Kay ishte modeluar nga drejtoresha kreative e lojës, Cornelia Geppert nga kompania e lojërave Jo-Mei, e cila kishte pasur probleme me depresionin pas ndarjes së saj. “Unë u ndjeva sikur isha mbyllur me një kafaz”, tha Geppert, 38 vjeçare.

“Sea of Solitude”, loja të cilën kompania do ta publikojë gjatë këtij viti, është pjesë e një numri në rritje të video lojërave të cilat po trajtojnë problemet me shëndetin mendor.

Vitin e kaluar, një lojë e quajtur “Celeste” eksploroi depresionin dhe ankthin nëpërmjet një protagonisti i cili kishte për detyrë të shmangte pengesat fizike dhe emocionale. Në vitin 2017, në një video lojë e quajtur “Hellblade: Senua’s Sacrifice”, një luftëtar merrej me problemet e psikozës.