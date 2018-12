KDI fton Listën Serbe në seancën plenare për tranformimin e FSK

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI), fton grupin parlamentar të Listës Serbe që të marr pjesë në seancën plenare për miratimin e pakos së Ligjeve për FSK-në, të cilat i mundësojnë FSK-së shndërrimin e saj në ushtri. Pjesëmarrja e grupit parlamentar të Listës Serbe në këtë seancë parlamentare do të jetë në funksion të integrimit dhe zhvillimit të vlerave demokratike të shoqërisë së Kosovës.

Pako e ligjeve të FSK-së, garanton përfshirjen e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, duke mos u bazuar në ndarje etnike. Ky transformim i FSK-së nuk duhet të shihet si kërcënim ndaj asnjë komuniteti që jeton në Kosovë. FSK-ja si forcë ushtarake multi-etnike profesionale ka për detyrë të mbrojë integritetin territorial të vendit dhe të gjithë qytetarët e saj. Me miratimin e ligjeve për transformim të FSK-së, Kosova do të avancojë dhe do të kontribuojë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes jo vetëm brenda por dhe në rajon e me gjerë.

Ritheksojmë se Kuvendi është institucioni përfaqësues ku duhet të zhvillohen të gjitha diskutimet rreth çështjeve që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve të Kosovës. Andaj, është e rëndësishme që edhe deputetët e grupit parlamentar të Listës Serbe të përfshihen në këtë proces tejet të rëndësishëm për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Deri më tani transformimi i FSK-së ka marrë mbështetjen e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Republikën e Kosovës, të cilët kanë kontribuar që ky proces të jetë gjithë përfshirës, andaj ne inkurajojmë edhe përfaqësuesit e Lista Serbe të bëhen pjesë e këtij procesi.