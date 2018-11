Karakteristikat e Acer Chromebook Spin 13

Acer Chromebook Spin 13 është i fundit në një valë të re të Chromebook-ëve duke u përpjekur ta riformësojë atë që ka qenë status quo-ja “e lirë dhe funksionale” për vite me radhë. Ka gjithçka që doni nga një Chromebook të vitit 2018, nga një pajisje e ndërtuar nga përbërës të fuçishëm.

Që nga brendia dhe pjesa e tastierës deri te menteshat 360 shkallë shumë të shkëlqyeshme dhe mbështjellësi i jashtëm, ndërtimi i tërësishëm nga alumini i jep dizjanit pamje me kualitet tejet të lartë.

Sapo ta hapni, Chromebook Spin 13 e ka ekranin më të mirë që ka pasur ndonjë Chromebook deri tani. Ekrani është 13.5 inç në diagonale dhe ka proporcion 3:2.

Sa i përket ngjyrave dhe ndriçimit, Acer ka krijuar një ekran tejet cilësor. Rezolucioni 2,256 x 1,504 sigurohet që çdo gjë që shikoni – faqet e interntit, fotografitë, videot apo çkado tjetër – të duken të pastërta dhe cilësore.

Sipas Acer, ekrani i Chromebook Spin 13 ofron kënde shikimi deri në 178 shkallë.

Ekrani mund të punojë edhe me përdorimin e lapsit Active Pen, i cili punon me teknologjinë Wacom EMR.

Acer mundëson karakteristika si procesorin e gjeneratës së tetë me katër bërthama Intel-Core i5-8250U dhe 8GB RAM. Kjo është shumë për çfarëdo pajisje Windows apo Mac, por kombinimi e kufizon Sistemin Operativ Chrome me mbingarkesë.

Me përdorimin e Geekbench 4, Chromebook Spin 13 jep performancë 4,286 për një bërthamë të vetme dhe 10,876 për shumë bërthama.

Sa i përket performancës së grafikës, Core i5-8250U i Chromebook Spin 13 përbëhet nga Grafika e integruar UHD 620 e Intel-it. Grafika e integruar ka frekuencë bazë prej 300MHz dhe mund të shkojë deri në 1.1GH.

Mund t`i hapni 12-13 faqe në të njëjtën kohë dhe Chromebook do të punojë tejet mirë dhe pa ndërprerje.

Chromebook Spin 13 jep shumë më shumë fuçi se cilido Chromebook tjetër.

Fakti që Chromebook Spin ofron kaq shumë fuçi lë të nënkuptohet se harxhon më shumë bateri, por sipas rishikimeve laptopi punon për 5 orë me 15-25 faqe të hapura në të njëjtën kohë dhe kur hapni më pak faqe bateria zgjat 7-8 orë përdorimi të pandërprerë.

Acer pohon se bateria e laptopit zgjatë deri në 10 orë.

Sistemi Operativ Chrome vazhdon të përmirësohet me secilin rifreskim. Versioni 70 i Chrome OS mundëson ndërveprim të përdoruesit me navigacion më të lehtë për gishta.

Chromebook Spin 13 fillon prej 699.99 dollarë por ky model ka procesor me dy bërthama Intel Core i3, 4Gb RAM dhe 64 GB hapësirë për ruajtje. Modeli me Intel Core i5, me dyfish RAM dhe hapësirë të njëjtë për ruajtje kushton 899.99 dollarë.