Kampionia e gjimnastikës me Down Syndrome bëhet modelja e parë

Chelsea Werner, një kampione e gjimnastikës tani modele është në mision për t’ua dëshmuar të gjithëve se ne të gjithë jemi të bukur në mënyrën tonë.

Werner e cila është me Down Syndrome- së fundmi ka nënshkruar një kontratë me një agjensi të modës e quajtur ‘We Speak’ e cila promovon pozitivitet të trupit dhe përfshirje duke punësuar modele të shëndetshme nga të gjitha sferat e jetës të cilët kanë qëndrime pozitive dhe karakteristika unike.

Pasi që nënshkroi kontratën me agjensinë, Werner shpreson se do të theyjë rregullat e modës duke përfaqësuar njerëz të cilët ajo beson se nuk janë të perfaqesuar mjaftueshëm vecanërisht njerëzit me Down Syndrome në sporte dhe modë.

“Unë nuk mendoj se njerëzit me Down Syndrome janë të prezentuar mjaftueshëm”, tha Werner. “Sa më shumë që përfaqësohemi aq më shumë njerëzit do ta shohin sa të aftë jemi”.

Para se të nënshkrunte kontratë me We Speak Werner fitoi katër herë Special Olympics United States National Championships .

“Unë kam qenë duke bërë gjimnastikë pres se e mbaj mend dhe ndihem sikur ajo ka qenë gjithmonë pjesë e jetës time. Mendoj se gjimnastika më ka trajnuar të bëhem më e disiplinuar dhe të punoj më shumë”.