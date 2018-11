Ka përfunduar filmimi i John Wick 3, lansohet në maj të 2019-tës

Me vitin 2019 (me 16 maj më saktësisht) do të rikthehet edhe Keanu Reeves duke qëlluar mbi këdo në botë.

“John Wick 3: Parabellum” është pjesa e tretë e trilogjisë me personazhin që ka të njëjtin emër, i cili pjesën më të madhe qëllon njerëzit ndërkohë që është duke kryer punët e tij. Kjo mund ta bëjë të tingëllojë si një personazh i ligë, por kjo nuk është e vërtetë.

Ne kemi arritur ta kuptojmë se prodhimi i trillerit ka përfunduar falë një postimi në Instagram të Halle Berry. Ajo shkroi: Ka përfunduar… Gëzuar! Një falenderim i madh për të gjithë ju njerëz të mirë të Morocco! Faleminderit që hapët zemrat tuaja për mua dhe më bëtë të ndihem si në shtëpi. #JohnWick3 ka qenë vërtet një përvojë e paharrueshme! Kam shumë respekt për #KeanuReeves dhe këtë françizë, ka qenë nder për mua të jem pjesë e saj!

Filmi shumë i dhunshëm “John Wick: Chapter 2” ishte një hit i qëndrueshëm për studion e filmave Lionsgate, duke grumbulluar 92 milionë dollarë.

Në film do të luajnë edhe Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos dhe Jason Mantzoukas krah Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman dhe Tiger Hu Chen.

Ian McShane, Common, Laurence Fishburne, Lance Reddick dhe Ruby Rose pritet të reprizojnë rolet e tyre në këtë seri të tretë.