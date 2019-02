Ju kujtohen Banana Splits? Epo, tani ata janë vrasës

Makina e nostalgjisë ka kthyer fëmijërinë e njerëzve që u rritën në vitet ’80 dhe ’90 në biznes të madh, por dikush më i ri se kaq ka mbetur mbrapa nga industria Pop Funko! për një arsye të thjeshtë: gjërat që fëmijët i pëlqenin në vitet ’80 dhe ’90 janë super cool, por gjërat më të vjetra ndonjëherë janë të çuditshme. Merrni, për shembull, veprën e Sid dhe Marty Krofft, i cili udhëhoqi një stil televiziv bazuar në vendosjen e njerëzve në kostumet e çuditshme të kafshëve që u zhdukën pothuajse menjëherë sapo animacioni u bë më i lirë dhe më i lehtë. Tani, një nga ato shfaqje po kthehet, por meqë askush nuk kujdeset për televizionët për fëmijë nga vitet ’60 dhe ’70, është duke u shndërruar në një film horror për Syfy.

Personazhet me fat që marrin këtë ringjallje janë yjet e Banana Splits Adventure Hour dhe një njoftim për shtyp lë të nënkuptojë se ata tani janë vrasës. Versioni i ri i filmave horror të The Banana Splits do të shfaqet në Syfy këtë vit dhe ka të bëjë me një djalë të vogël dhe familjen e tij që ndjek një shfaqje në TV të Banana Splits ku gjërat “marrin një kthesë të papritur”.

Filmi horror i The Banana Splits është shkruar nga Jed Elinoff i My Super Psycho Sweet 16 dhe Scott Thomas dhe drejtohet nga Danishka Esterhazy e Nivelit të 16-të.