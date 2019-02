Johnny Flynn do të luajë rolin e David Bowie në “Stardust”

Muzikanti dhe aktori Johnny Flynn do të luajë rolin e David Bowie në filmin e ardhshëm “Stardust”.

Jena Malone dhe Marc Maron do të kenë gjithashtu role protagoniste në filmin që tregon rritjen e një superstari duke filluar me vizitën e tij të parë në Amerikë në vitin 1971- një udhëtim që inspiroi shpikjen e unit të dytë, Ziggy Stardust.

Regjisor do të jetë fituesi i çmimit Emmy, Gabriel Range ndërsa skenarin do ta shkruajë Christopher Bell.

Fotografia kryesore është caktuar për në qershor të vitit 2019 me prodhimin e Range, Paul Van Carter dhe Nick Taussig. Christopher Figg dhe Piccadilly Pictures do të bashkëfinancojnë ndërsa Film Constellation do t’ua prezantojë filmin blerësve në Tregun e Filmave Europian.

Bowie nuk është ylli i vetëm që do të ketë një film biografik në Berlin. Së fundmi është shpallur se edhe edhe një film 23 milionësh për këngëtaren kanadeze Celine Dion është në realizim e sipër në studion franceze Gaumont.

Flynn është më së miri i njohur për audiencën amerikane për shkak të rolit të tij në serinë e Netflix “Lovesick” dhe në serinë e NatGeo “Genius”. Ai mund të ndiqet momentalisht në serinë e Amazon “Vanity Fair” dhe do të punojë me Anya Taylor-Joy për përshtatjen e ardhshme të “Emma” të Jane Austen.