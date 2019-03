Joel Coen do të sjellë një version të ri të “Macbeth”

Joel Cohen do të sjellë në ekran një version të ri të dramës së William Shakespeare “Macbeth”. Denzel Washnington është në bisedime për të luajtur rolin e Macbeth dhe një bashkëpunëtore e shpeshtë e Coen (dhe bashkëshortja e Joel Coen), Frances McDormand gjithashtu do të luajë rolin Lady Macbeth. Ndërsa do të shpërndahet nga studio A24.

Është interesant fakti se Ethan Coen nuk përmendet askund në histori, gjë që sugjeron se ai nuk do të përfshihet në këtë projekt. Vëllezërit Coen pothuajse gjithmonë punojnë së bashku dhe kanë drejtuar gjithë filmat e tyre së bashku. Kjo siç duket do të jetë paraqitja e parë e Joel pa Ethan.

“Macbeth” ka marrë shumë adaptime në të kaluarën- njëri prej tyre i bërë në vitin 2015 me Michael Fassbender dhe Marion Cotillard.

Në dramën klasike të Shekspirit, lord skocez Macbeth dhe gruaja e tij planifikojnë të kapin kurorën dhe të marrin Skocinë nën pushtetin e tyre.

Ende nuk dihet nëse Coen do të bëjë ndryshime në skenar, por sipas raportimeve, Coen do ta drejtojë filmin sipas skenarit të tij origjinal, gjë që nënkupton se ai do të shtojë pjesë të tij origjinale në këtë film.