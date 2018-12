Jeni shumë të zënë, apo jo? Ja disa këshilla që ndoshta ju duhen

Puna e vazhdueshme do të thotë se jeni të stresuar shumicën e kohës, se shpenzoni më pak kohë me familjen dhe miqtë tuaj dhe se e lini pas dore kujdesin për veten. Fatmirësisht, ekzistojnë disa mënyra të thjeshta se si të qëndroni të shëndetshëm emocionalisht edhe kur jeni të zënë.

Shkëputuni nga rrjetet sociale

Ka shumë gjasa që po shpenzoni shumë kohë në rrjetet sociale. Qoftë për përdorim personal apo për të kontrolluar biznesin tuaj, me siguri kaloni më shumë kohë në këto platforma sesa që është e shëndetshme. Shkarkoni një aplikacion që regjistron se sa kohë humbisni në ditë- numri mund t’ju befasojë. Nëse mendoni se keni problem me varësinë ndaj rrjeteve sociale mund ta konsideroni të flisni me një therapist apo të provoni disa teknika të shkëputjes.

Flisni hapur rreth ndjenjave tuaja

Ka mundësi që keni nevojë të liroheni nga disa prej shkaktarëve të stresit në jetën tuaj dhe t’i diskutoni ato me dikë. Kjo do të thotë të flisni me një anëtar të afërt të familjes apo me ndonjë mik ose të mbani një ditar rreth asaj çfarë ndodhë për të kuptuar se si ndiheni. Te flisni hapur dhe t’i identifikoni shkaktarët e stresit mund të bëjë një ndryshim domethënës në shëndetin tuaj mendor.

Investoni edhe në shëndetin tuaj fizik. Si? Thjesht relaksohuni

Gjumi është një nga pasuritë më të çmuara. Pushimi i thellë ju jep kohë të liroheni nga stresi, të reflektoni dhe të largoheni nga gjithçka që lidhet me punën. Edhe rutinat që ju ndihmojnë të relaksoheni janë një element i rëndësishëm i shëndetit fizik. Të tilla rutina mund të jenë palestra dhe aktivitetet fizike para ose pas punës, meditimi apo përdorimi i vajrave esenciale për t’u ndjerë më të qetë kur punoni.