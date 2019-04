Java botërore e autizmit: Çfarë është dhe cilat janë simptomat?

Çfarë saktësisht është çrregullimi i spektrit të autizmit dhe sa i zakonshëm është? Ja çfarë duhet të dini:

Çfarë është çrregullimi i spektrit të autizmit?

Autizmi është një çrregullim i përjetshëm në zhvillim që ndikon në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë botën dhe si ndërveprojnë me të tjerët, thotë Shoqëria Kombëtare e Autizmit (NAS).

Personat autikë e përjetojnë ambientin përreth ndryshe nga të tjerët, çka mund të ndikojë në aftësitë e tyre komunikuese dhe mundësinë për t’u lidhur me të tjerët.

Ndonëse të gjithë njerëzit autikë kanë disa vështirësi të caktuara, ata mund ta përjetojnë çrregullimin e tyre në forma të ndryshme.

Sa i zakonshëm është autizmi?

Njerëzit nga të gjitha kombësitë dhe sfondet kulturore, fetare dhe shoqërore mund të jenë autikë ndonëse duket se autizmi prek më shumë meshkujt sesa femrat, që sipas teorive të ndryshme ndodhë për shkak të ndryshimeve gjenetike dhe idesë se gratë dhe vajzat janë më të mira në fshehjen e vështirësive të tyre.

Cilat janë simptomat?

Autizmi nuk përjetohet në mënyrë të njëjtë pasi ka disa efekte të ndryshme. Megjithatë ekzistojnë disa faktorë të njëjtë:

Në veçanti, kuptimi dhe ndërveprimi me njerëzit e tjerë dhe angazhimi në jetën e përditshme mund të jetë më i vështirë. Ndërkohë që shumë nga ne e dimë përmes intuitës se si të ndërveprojmë me të tjerët, njerëzit me autizëm mund të ndihen sikur të tjerët nuk i kuptojnë dhe shpeshherë kanë vështirësi t’i njohin dhe t’i kuptojnë ndjenjat dhe qëllimet e të tjerëve.

Si rezultat, njerëzit me autizëm mund të duken të jenë të pandjeshëm, ata kërkojnë të kalojnë kohë vetëm dhe sillen në një mënyrë që konsiderohet si e papranueshme në shoqëri. Njerëzit me autizëm përfshihen në rutina dhe sjellje të përsëritura. Për shembull, ata mund të duan të ecin gjithmonë në rrugën e njëjtë nga shtëpia në shkollë apo punë dhe anasjelltas apo të hanë të njëjtin ushqim për mëngjes.

Shumë njerëz me autizëm gjithashtu janë tepër të ndjeshëm ndaj tingujve, prekjes, shijeve, aromave, dritës, ngjyrave, temperaturës apo dhimbjes.

Autizmi gjithashtu ndikon në aftësitë njohëse të një personi ku 70% e fëmijëve kanë inteligjencë jo-verbale deri në 70, ndërsa 100 është mesatarja.