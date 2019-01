Jashtëqitjet e pëllumbave të rrezikshme për shëndet

Një infeksion i lidhur me jashtëqitjet e pëllumbave ishte “një faktor kontribuues” në vdekjen e një fëmije në një spital në Glagow.

Fëmija ishte trajtuar në Queen Elizabeth University Hospital ku dhe mendohet se kishte marrë infeksionin- një sëmundje kërpudhore e quajtur crypococcus.

Emri i fëmijës nuk është treguar.

Ҫfarë është kjo sëmundje?

Cryptococcus është një infeksion si maja i cili jeton në ambient.

Mund të gjendet në tokën e kontaminuar nga jashtëqitjet e pëllumbave.

Si mund ta merrni këtë infeksion?

Njerëzit mund të infektohen nëse i marrin erë. Fëmija tashmë i vdekur nga infeksioni, sipas shkencëtarëve e ka marrë infeksionin në një dhomë në tavanin e spitalit. Jashtëqitjet e pëllumbave mbërritën në dhomë nëpërmjet një të qare të vogël në mur e cila ishte e padukshme “me syrin e lirë”, konfirmoi sekretaresha e spitalit, Jeanne Freeman.

Spitali thotë se i ka marrë marrë masat kundër këtij infeksioni se asnjë rast tjetër nuk është paraqitur.

Sa i rrezikshëm është?

Shumica njerëzve nuk do të sëmuren, por njerëzit më të ndjeshëm me imunitet të dobësuar, mund të sëmuren me një infeksion në gjoks ose meningjit.