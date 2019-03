Ja pse truri juaj ka nevojë që të lexoni çdo ditë

Dobitë e leximit janë aq të shumta sa ndoshta do t’ju bindin t’i lexoni ato 100 libra që çdokush duhet t’i lexojë para se të vdesë.

Me siguri keni dëgjuar për zbulimet e fundit që tregojnë se fëmijët e vegjël që lexojnë libra me prindërit e tyre disa herë në javë kanë aftësi të shkrimit dhe leximit më të forta, arrijnë pikë më të larta në testet e inteligjencës dhe gjejnë punë më të mira.

Sipas hulumtuesve, romanet me kapituj nxisin “leximin e thellë”. Ndryshe nga hedhja e një syri të titujve të gazetave, leximi i librave (të çfarëdo zhanri) ju shtyn të mendoni në mënyrë kritike dhe të bëni ndërlidhje nga një kapitull në tjetrin si dhe me botën e jashtme. Kur ju bëni ndërlidhje i ndihmoni edhe trurit të bëjë ndërlidhjet e tij duke krijuar shtigje të reja në katër lobet dhe dy hemisferat. Me kohë, këto rrjete nervore mund të nxisin të menduar më të shpejtë dhe mund të ofrojnë mbrojtje më të madhe kundër efekteve më të këqija të zvogëlimit të aftësive njohëse.

Një tjetër dobi e leximit të librave është se e rrit empatinë dhe inteligjencën emocionale. Zhvillimi i mjeteve shoqërore si empatia dhe inteligjenca emocionale mund të çojnë në krijimin e më shumë marrëdhënieve njerëzore dhe marrëdhënieve më pozitive që mund të zvogëlojnë nivelin e stresit dhe të dyja këto ju ndihmojnë të jetoni më gjatë dhe më shëndetshëm.