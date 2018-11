Ja pse fytyra juaj ka më shumë akne gjatë dimrit

Asgjë nuk lulëzon në dimër, por puqrrat mund të jenë një përjashtim.

Një studim i vitit 2015 i pacientëve me akne në New England zbuloi se përqindja e atyre që gëzonin një fytyrë të pastër ishte më e madhe gjatë verës dhe vjeshtës. Dimri, nga ana tjetër, ishte një sezon i ashpër; normat e akneve të moderuara deri në të ashpra u ngrit për 11% në mesin e pjesëmarrësve të studimit në dimër në krahasim me verën.

Një arsye pse lëkura juaj priret të veprojë në një mot të ftohtë mund të ketë të bëjë me sebum, një lloj vaji që gjëndrat e vogla të lëkurës nxjerrin. Sebum ndihmon që lëkura juaj të jetë e lagur dhe e butë, por sasi e madhe e kësaj yndyre mund të shkaktojë që qelizat në lëkurën tuaj të rrinë së bashku. Kjo mund të çojë në pore të bllokuara, sipas Akademisë Amerikane të Dermatologjisë.

“Zona-T ” e fytyrës, në thelb, balli, hunda dhe mjekra juaj përmbajnë më shumë nga këto gjëndra që prodhojnë sebum sesa pothuajse çdo pjesë tjetër e trupit tuaj, prandaj kjo zonë është e prirur për puqrra. Tharja e kushteve, sa më shumë sebum lëkurën tuaj do të prodhojë, dhe më shumë të ngjarë që ju do të vuani nga pore të bllokuara. Dimri ka tendencë të jetë koha më e thatë e vitit, kështu që njerëzit mund të vërejnë disa të meta më shumë se zakonisht.

Kremrat e lëkurës pa vaj mund të ndihmojnë. Aplikoni ato në lëkurë të lagur – për shembull, sapo të dilni nga dushi – dhe ata mund të parandalojnë që lëkura tuaj të mos reagojë ndaj streseve të motit të thatë të dimrit.