Ja nominimet për çmimet Oscar 2019

Këtë vit, 347 filma ishin kualifikuar për të marrë në shtëpi çmimin e lakmuar Oscar gjatë ceremonisë së 91-të. Këtë mëngjes u zbuluan edhe ato të paktat që ishin më me fat të përzgjidheshin në kategori të ndryshme. Performancat më të mira do të përzgjidhen nga 8000 anëtarët e Akademisë (Pas çmimeve të vitit 2018, Akademia shtoi 928 anëtarë të rinj, duke i dhënë grupit larmi në aspektin e moshës, racës dhe profesionit).

Ceremonia e çmimeve Oscar do të zhvillohet më 24 shkurt.

Këto janë kategoritë dhe nominimet përkatëse:

Aktori më i mirë në rol dytësor:

Mahershala Ali “Green Book”

Adam Driver,“BlacKkKlansman”

Sam Elliott, “A Star Is Born”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

Aktorja më e mirë në rol dytësor:

Amy Adams, “Vice”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

Rachel Weisz, “The Favourite”

Marina de Tavira, “Roma”

Kostumografia më e mirë:

“The Favourite,” Sandy Powell

“Black Panther,” Ruth E. Carter

“Mary Poppins Returns,” Sandy Powell

“Mary Queen of Scots,” Alexandra Byrne

“The Ballad Of Buster Scruggs,” Mary Zophres

Zërimi më i mirë:

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“A Quiet Place”

“Roma”

Filmi më i mirë i animuar me metrazh të shkurtër:

“Weekends”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Animal Behavior”

“Bao”

Produksioni më i mirë:

“Black Panther”

“The Favourite”

“First Man”

“Mary Poppins Returns”

“Roma”

Regjia më e mirë:

“Roma,” Alfonso Cuaron

“BlackKlansman,” Spike Lee

“Cold War,” Pawel Pawlikowski

“The Favourite,” Yorgos Lanthimos

“Vice,” Adam McKay

Skenari më i mirë origjinal:

First Reformed

Green Book

The Favourite

Roma

Vice

Skenari më i mirë i përshtatur:

“The Ballad of Buster Scruggs”

“BlacKkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

“If Beale Street Could Talk”

“A Star Is Born

Kinematografia më e mirë:

“Cold War”

“The Favourite”

“Never Look Away”

“A Star Is Born”

Filmi më i mirë i huaj:

“Capernaum,” Liban

“Cold War,” Poloni

“Never Look Away, Gjermani

“Roma,” Meksikë

“Shoplifters,” Japoni

Dokumentari më i mirë i metrazhit të shkurtër:

“Black Sheep”

“Endgame”

“Lift Boat”

“A Night At The Garden”

“Period. End Of Sentence

Dokumentari më i mirë:

“Free Solo”

“Hale County This Morning This Evening”

“Minding The Gap”

“Of Fathers And Sons”

“RBG”

Filmi më i mirë i animuar:

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Spiderman: Into The Spiderverse”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

Filmi më i mirë:

“Black Panther”

“BlackKklansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

Aktori më i mirë në rol kryesor:

Christian Bale, “Vice”

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, “Green Book”

Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”

Aktorja më e mirë në rol kryesor:

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Olivia Colman, “The Favourite”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Glenn Close, “The Wife”

Yalitza Aparicio, “Roma”

Efektet më të mira vizuale:

“Avengers: Infinity War”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”

“Christopher Robin”

Editimi më i mirë:

“BlacKkKlansman,” Barry Alexander Brown

“Bohemian Rhapsody,” John Ottman

“The Favourite,” Yorgos Mavropsaridis

“Green Book,” Patrick J. Don Vito

“Vice,” Hank Corwin

Kënga më e mirë origjinale:

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings,” Ballad Of Buster Scruggs

“Shallow,” A Star Is Born

“All The Stars,” Black Panther

“I’ll Fight,” RGB

“The Place Where Lost Things Go,” Mary Poppins Returns