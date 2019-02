Ishulli i vogël Paqësor në zi për humbjen e rosës së vetme

Ishulli Paqësor i Niue është në zi për humbjen e rosës së vetme pasi që ajo u sulmua nga një qen dhe u gjet e vdekur në një shkurre.

Vendi, i cili ka një popullatë prej vetëm 2000 njerëzish, ishte në qendër të vëmendjes vitin e kaluar pasi që rosa u gjet në një pellg të madh në një rrugë me baltë.

Vendi ishullor, që ka një peizazh të dhëmbëzuar me korale, nuk ofron një ekosistem me hapësira të lagështa apo pellgje për rosat.

Rosa, e quajtur me përkëdheli Trevor, u bë shumë shpejt e famshme për vendasit që e ushqenin dhe ndalonin të bënin selfie.

Askush nuk e di me siguri se si Trevor përfundoi në vendin ishullor por një faqe në Facebook që i dedikohet rosës së egër spekuloi se ai iku nga një stuhi vitin e kaluar.

Që nga arritja e Trevor, Shërbimi i Zjarrit i Niue ia mbushte pellgun kohë pas kohe që të ruante habitatin e tij.

Prania e Trevor në Niue i solli famë ishullit të përbërë prej vetëm 1600 njerëzve.

“Pas një viti vozitjeje me një qese tërshërë në veturën time, do të më mungojnë ndalesat rrugës nga shtëpia në punë dhe anasjelltas për ta ushqyer dhe kontrolluar Trevor”, tha Rae Findlay, shefi ekzekutiv i Dhomës së Tregtisë të Niue. “Pa dyshim se do ta ndjejmë mungesën e tij, ai ka fituar shumë zemra”.