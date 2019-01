Internet Archive akuzohet për shkeljen e të drejtave të autorit

Shoqëria e Autorëve po kërcënon me masa ligjore kundër Internet Archive nëse nuk e ndalon atë që shkrimtarët e quajtën si huazim të paautorizuar të librave.

Internet Archive koleksionon libra digjitalë dhe u ofron njerëzve qasje në qindra mijëra tituj në Librarinë e vet të Hapur. Disa prej tyre janë jashtë fushës së të drejtave të autorit por koleksioni përfshin edhe libra nga autorët si AS Byat, Kate Atkinson, Hilary Mantel, William Boyd, Philip Pullman dhe Ian Banks që janë ende brenda të drejtave të autorit dhe janë momentalisht në dispozicion për t’u huazuar. Sipas kësaj faqeje, organizata filloi të digjitalizonte librat në vitin 2005 pasi që “jo çdokush ka qasje në një libari publike apo akademike me një koleksion të mirë andaj për të ofruar një qasje universal duhet të ofrojmë versione digjitale të librave. Qëllimi ynë më i rëndësishëm është që t’i bëjmë të gjitha veprat e publikuara të njerëzimit të disponueshme për këdo në botë”.

Shoqëria e Autorëve që përfaqëson më shumë se 10,000 shkrimtarë në Mbretërinë e Bashkuar, i bëri thirrje Internet Archive që “të ndalojnë huazimin a paautorizuar të librave të skanuar për shfrytëzuesit në Mbretërinë e Bashkuar” përmes Librarisë së Hapur.

Në një letër të hapur, Shoqëria e Autorëve tha se kjo është një “shkelje e drejpërdrejtë e të drejtave të autorit. Autorëve nuk u është marrë leje para se veprat e tyre të shfaqeshin në Librarinë e Hapur dhe ata nuk kanë ndonjë privilegj. Po ju bëjmë thirrje t’i ndaloni këto veprime të cilat janë padyshim të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar.”

Shoqëria e Autorëve tha se nëse nuk merrte ndonjë garancion nga Internet Archive deri më 1 shkurt do të ndërmerrte menjëherë masa për t’u siguruar që librat e Librarisë së Hapur të mos mund të shkarkohen në Mbretërinë e Bashkuar. Nëse libraria nuk ndalonte skanimin e librave nga autorët britanikë pa leje, ajo do të “duhej të konsideronte të ndërmerrte masa ligjore për ta parandaluar këtë veprim. Nëse është e nevojshme do të kërkojmë shpagim për shkeljen e të drejtave të autorit dhe për shpenzimet ligjore”.