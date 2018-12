Instagrami ishte vegla më e rëndësishme ruse gjatë zgjedhjeve

Sipas një raportimi nga tre grupe hulumtuesish, Agjensia Ruse e Hulumtimit në Internet (IRA) që është munduar të ndajë amerikanët përmes keqinformimit dhe përmbajtjeve me “memes” gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, pati më tepër përgjigjje në Instagram sesa në platformat e tjera të rrjeteve sociale, përfshirë këtu edhe Facebook-un.

“Instagrami ishte një front i rëndësishëm në operacionin e ndikimit të IRA-s, diçka që shefat ekzekutivë të Facebook-ut duket se nuk kanë dashur ta përmendin në dëshminë e Kongresit”, thuhet në raport. Aktiviteti i IRA-s u transferua në Instagram pasi që mediat filluan të shkruajnë për aktivitetin rus në Twitter dhe Facebook. “Vlerësimi ynë është që ka gjasa që Instagrami të jetë fushë betejë kryesore në mënyrë të vazhdueshme”.

Kishte 187 milionë ndërveprime me përmbajtje të Instagram-it krahasuar me 77 milionë në Facebook dhe 73 milionë në Twitter sipas të dhënave të disa postimeve mes vitit 2015 dhe 2018, të analizuara nga New Knowledge, kompani e sigurisë kibernetike, nga Columbia University dhe Canfield Research.

Aplikacioni i fotografive ka një markë të pacënuar, pjesërisht pasi që nuk ka buton të “share” (shpërndaj) ndaj përmbajtja nuk përhapet në internet siç ndodhë në Facebook.

Megjithatë, siç thanë hulumtuesit, përmbajtjet që IRA ka postuar kanë nxitur biseda, me qëllimin e përgjithshëm që të nxiteshin ndjekës të Donald Trump dhe të kritikohej Hillary Clinton. Rreth 40 përqind e llogarive në Instagram arritën në më shumë se 10,000 ndjekës ndërsa 12 prej tyre kishin mbi 100,000 ndjekës. Llogaria më e madhe, @blackstagram__, mblodhi 303,663 ndjekës dhe mund të ketë përdorur tregtinë elektronike për të fituar para apo mbledhur informacione rreth votuesve në SHBA. Një tjetër llogari, @femenism_tag, promovonte ide feministe si dhe idenë se Clinton ishte një feministe e keqe.