Instagram do t`ua përshkruajë fotografitë të verbërve

Instagram ka bërë të ditur se do ta zbulojë karakteristika të reja që do ta bëjnë më të lehtë përdorimin e aplikacionit nga personat me dëmtime në shikim. Ndryshimet do t`i lejojnë lexuesit e ekranit t`i përshkruajnë fotot ose automatikisht duke përdorur Inteligjencën Artificiale, ose duke lexuar përshkrimet e zakonshme të shtuara nga përdoruesit.

Këto përshkrime, të njohura si “alt text” janë shumë të përdorura online dhe po integrohen edhe në Instagram. Përdoruesit do të mund t`i fusin përshkrimet e fotove të tyre në mënyrë që njerëzit që përdorin lexuesin e ekranit – një softver i cili i përshkruan elementet e shfaqura në një ekran – të mund ta dëgjojnë me zë të lartë kur janë duke shfletuar në kryefaqen e tyre, duke eksploruar në një faqe apo profil.

Nëse nuk ka përshkrim, Instagram automatikisht do ta identifikojë çfarë ka në një fotografi duke përdorur teknologjinë e njohjes së objekteve, pastaj ta lexojë përshkrimin e automatizuar të një fotografie me zë të lartë kur dikush është duke e kaluar gishtin nëpër të. Përshkrimet alt text nuk do të jenë të dukshme dhe përdoruesit do të duhet të shkojnë te “advanced settings” të fotografisë për ta përfshirë një të tillë.

Përderisa kjo është e para për Instagramin, Facebook e ka përdorur Inteligjencën Artificiale me vite për t`ua përshkruar fotografitë përdoruesve të verbër. Kjo video jep një përshkrim të mirë se si ka qenë deri tani përvoja e njerëzve me dëmtime në shikim.

Nuk është përvoja më e pandërprerë dhe këto karakteristika të reja pa dyshim se do ta bëjnë më të lehtë dhe më të përdorshëm.