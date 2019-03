Insistimi në dialog, por jo edhe për nguti me marrëveshje

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti në një intervistë për të përditshmen “Zëri” ka deklaruar se kërkesat e opozitës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, janë legjitime, por kjo mund të ndodh nëse ka vota për diç të tillë, atëherë edhe Qeveria do të rrëzohet.

“Deri tash çdoherë kur ka rënë Qeveria në secilin variant kemi shkuar në zgjedhje të reja. Nëse ne vlerësojmë se interes i vendit janë zgjedhjet, atëherë ne e çojmë vendin në zgjedhje për dy ditë”, ka theksuar Haliti.

Igor Simić, deputeti i Lista Srpksa, e cila nuk merr pjesë në punimet e parlamentit kosovar, ka ofruar votat e deputetëve serb për rrëzimin e Qeverisë Haradinaj, mirëpo deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi ka theksuar se partia e tij nuk pranon kurrfarë varianti të rrëzimit të Qeverisë me votat e deputetëve serbë, gjegjësisht pse këtë e do Beogradi por se Qeveria duhet të rrëzohet meqë këtë e duan qytetarët e Kosovës.

Analisti politik, Rasim Alia konsideron se Qeveria Haradinaj mund të bie vetëm nëse kështu vendos Partia Demokratike e Kosovës.

“PDK-ja nuk do ta falë kryeministrin, jo vetëm për taksën, por për vendosjen e PDK-së në rend të dytë ose tretë, duke e shpërfillur si prijëse të koalicionit PAN. Zgjedhje nuk do të ketë derisa PDK-ja ta dërrmojë nga brenda kryeministrin dhe ta gjejë momentin e duhur. E ky momentum mund të jenë edhe zgjedhjet brenda LDK-së”, ka deklaruar Alia.

Çështja e rrënies eventuale të Qeverisë është çështje që shtrohet gjithnjë e më shpesh, për shkak të pamundësisë që partnerët kryesorë të koalicionit të gjejnë koncensus lidhur me kërkesat, para se gjithash, të partnerit strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) që të pezullohet vendimi mbi taksën në importin e produkteve nga Serbia, për t’i dhënë mundësi vazhdimit të dialogut në Bruksel.

Sot në Kosovë qëndrojnë edhe dy këshilltarë politik të kancelares gjermane, Angela Merkel, Matthias Luettenberg dhe Jan Hecker, e në fokus të bisedimeve, siç njoftojnë mediat kosovare, është suspendimi i taksave në produktet serbe, dialogu, e nuk përjashtohej edhe mundësia e mospajtimit të sërishëm të Gjermanisë zyrtare me arritjen e një marrëveshjeje eventuale gjithpërfshërfshirëse mes Kosovës e Serbisë që do të bazohej në ndryshimin e kufijve. Mediat po ashtu theksojnë se do të bëhej fjalë edhe për liberalizimin e vizeve, edhe pse në adresë të institucioneve kosovare kanë arritur disa porosi në kuptimin se Kosovës i kanë mbetur ende punë që duhet kryer, për të arritur liberalizimin e vizave.

Po ashtu paralajmërohet se gjatë javës në Prishtinë, me zyrtarët kosovarë do të bisedojë edhe drejtori gjeneral për Politikë dhe Punë të Jashtme nga Ministria e Punëve të Jashtme e Britanisë së Madhe, Richard Moore.

Vizitën Kosovës gjatë uikendit të kaluar e përfundoi nënsekretari për çështje politike në Stejt Depratamentin amerikan, David Hale i cili bisedoi me krerët kryesorë të institucioneve kosovare. Pas kësaj, Hale iu përgjigjë pyetjeve të kryeredaktorëve të disa mediave kosovare. Siç njoftuan ato media, zyrtari amerikan kishte theksuar se Kosova ndodhet para një hapi kritik që ka të bëjë me një të ardhme me më shumë mirëqenie.

“Marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe e dobishme mes Serbisë dhe Kosovës është rruga për ta arritur këtë të ardhme, me zotimin për njohje reciproke në thelb të saj… Dëshirojmë të theksojmë se varet nga Kosova dhe Serbia për ta marrë vendimin e nevojshëm përgjatë këtij rrugëtimi dhe për t’i identifikuar temat që do të shtrohen në tavolinën e negociatave. Besojmë se duhet të ketë kreativitet, fleksibilitet dhe njohje në mënyrë që marrëveshja të jetë e qëndrueshme dhe të sjellë stabilitet në rajon”, deklaroi Hale për mediat kosovare.

Hale ka pranuar se nga të dy anët ka shumë pengesa për vazhdimin e dialogut, për çka edhe i inkurajon që të gjejnë mënyrën që t’i zvogëlojnë apo t’i elimojnë ato pengesa, për t’i hapur rrugë dialogut.

“Siç thashë më parë, të gjithë e kanë treguar forcën e tyre. Të shohim se sa të zgjuar janë liderët për të hyrë në negociata ose për t’i arritur qëllimet. Nuk ka afate, por besojmë se kemi të bëjmë me një mundësi unike këtu. Shumë elemente të ndryshme janë bërë bashkë. Ne jemi të përqendruar për t’i gjetur mënyrat e zhvillimit të dialogut dhe arritjes së objektivave”, tha Hale.

Në pyetjen e gazetarëve nëse SHBA-të përkrahin korrigjimin e kufijve apo këmbimin e territoreve, respektivisht ndonjë marrëveshje që do të përmbante përcaktimin e kufijve në bazë të vijave etnike, Hale kishte theksuar se nëse kjo është në levërdi të të dy palëve dhe nëse këtë e pranojnë të dy palët, SHBA-të do të mbështetnin një marrëveshje të tillë.

Nga ana tjetër, këshilltari politik i Komisionit të Helsinkit, Robert Hand deklaroi për “Zërin e Amerikës”, se kohëve të fundit po i pëlqejnë disa deklarata të administratës amerikane, sidomos thirrja për tërheqjen e vendimit mbi taksat në produktet serbe, dhe që Serbia të ndërprejë me përpjekjet agresive për tërheqjen e disa njohjeve të Kosovës.

Hend po ashtu ka theksuar se SHBA-të nuk duhet ta ngutin Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje brenda këtij viti, meqë këto janë çështje të vështira për t’u zgjidhur.

“Mendoj se duhet të inkurajoj fillimin e një dialogu sa më shpejt. Nuk duhet të thotë që dialogu duhet të përfundojë me një marrëveshje në fund të vitit dhe të përpiqet të këmbëngulë arritjen e një marrëveshjeje kur Serbia dhe Kosova kanë disa çështje shumë të vështira për të diskutuar, që mund të duan kohë për t’u zgjidhur. Dhe është më mirë që të lejohet që të kenë kohë të zgjidhin mosmarrëveshjet dhe të arrijnë një marrëveshje të mirë dhe të konsoliduar, sesa të ngutesh për të arritur diçka, thjesht për hir të pasjes së një marrëveshjeje, thjesht që disa të pretendojnë fitore”, deklaroi Hand për “Zërin e Amerikës”.

Ajo që është e qartë tash është se kryeministri, Ramush Haradinaj refuzon të pezullojë ose të tërheqë vendimin mbi taksën 100 për qind në importin e produkteve serbe, ndërkohë që Hashim Thaçi dhe kryeparlamentari, Kadri Veseli insistojnë në supendimin e këtij vendimi, që të mos vihet në pyetje partneriteti strategjik me SHBA-të.

Siç mësojnë mediat, dje në Bruskel, me ftesë të ndërmjetëses në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Federica Mogherini kanë udhëtuara krerët e ekipit shtëtëror për bisedime, Shpend Ahmeti dhe Fatmir Limaj. Merret vesh se tema kryesore e këtij takimi ishte Platforma që e miratuan deputetët e Kuvendit të Kosovës javën që shkoi. As Limaj as Ahmeti nuk kanë pranuar të japin deklaratë për publikun.

Përfaqësuesit e Lista Srpka dhe Beogradit zyrtar, kanë kritikuar miratimin e Platformës për Dialog duke pohuar se me miratimin e saj zyrtarët kosovarë i kanë dërguar porosi të qartë, e kreytari serb, Aleksandar Vućić madje e akuzoi Bashkimin Eruopain se kinse e kishte mashtruar, meqë përkundër tërheqjes së vërejtjes nga ana e tij, jo vetëm se nuk kishte besuar se Platforma do të miratohej, por madje as që kishte reaguar.

KosovaLive- Violeta Oroshi Berishaj