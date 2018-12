Iniciativë për “pastërtinë e figurës” e të “(pa)përshtatshmit”

Grupi i deputetëve i Kuvendit të Kosovës, duke u thirrur në Rezolutën 1481 të Këshillit të Evropës, ka inicuar shqyrtimin e Projekt-ligjit për “pastërtinë e figurës”, qëllimi i së cilës është trajtimi i shoqërisë në ish-sistemin jugosllav komunist.

Po që se kjo iniciativë miratohet, gjykuar sipas përmbajtjes së këtij Projekt-ligji, pa punë do të mbesin shumë funksionarë, përfshirë edhe gjykatës dhe prokurorë.

Nëse ky Projekt-ligj përfundimisht miratohet, e përditshmja Koha Ditore shkruan se çfarë mund të presin individët të cilët kanë shërbyer në ish të kaluarën komuniste dhe si do të funksionojnë mekanizmat e paraparë të seleksionimit, sidomos nëse të tillët edhe sot mbajnë funksione, qoftë politike ose në ndonjë prej institucioneve publike.

Me këtë ligj është paraparë edhe “rehabilitimi moral” i atyre që për shkak të bindjes politike kanë vuajtur nga padrejtësia të cilës i janë nënshtruar nga sistemi i atëhershëm.

Në nenin e parë të këtij Projekt-ligji theksohet se ai ka për qëllim të „kontrollojë pastërtinë e figurës së çdo zyrtari të lartë publik të zgjedhur apo të emëruar, lidhur me pjesëmarrjen e tij në strukturat politikëbërësë dhe zbatuese të sistemit komunist të ish–Jugosllavisë, si dhe dhunës nga aparati shetëror dhe strukturat e ish–shërbimeve sekrete për periudhën 1944 deri me 1999“.

Në nenin e dytë të këtij Projekt-ligji thuhet se objekti i këtij ligji është verifikimi i zyrtarëve të lartë shtetëror, të cilët kanë ushtruar veprimtarinë publike të zyrtarit, duke qenë anëtarë, drejtues apo bashkëpunëtorë në strukturat politikëbërëse dhe zbatuese të dhunës së diktaturës komuniste në ish–Jugosllavi (pas vitit 1991 Serbi–Mali i Zi) dhe shërbimeve sekrete e aparatit të dhunës (policisë dhe ushtrisë). Verifikimit, sipas këtij propozimi të Ligjit, do t’i nënshtrohen individët e lindur para vitit 1982.

Me verifikimin e „pastërtisë së figurës” do të përfshiheshin të gjithë zyrtarët e emëruar apo të zgjedhur publik, që aktualisht kryejnë ose që do të mund të kryenin në të ardhmen ndonjë prej funksioneve më të larta politike (kryetar, deputet, kryeministër, ministra apo zëvendësministra e këshilltarë politik, sekretarë në ministri, drejtorë të departamenteve apo agjencive të pavarurua dhe anëtarë të bordeve të ndërmarrjeve publike.

Në këtë verifikim të ”pastërtisë së figurës”, krahas të tjerëve, do të përfshiheshin edhe anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, prokurorët dhe gjykatësit në të gjitha nivelet sikur edhe figura e Avokatit të Popullit. Pastaj, guvernatori dhe zëvendës-guvernatorët dhe drejtorët e Bankës Qendrore të Kosovës, sikur edhe zyrtarët e lartë të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe kryetarët e komunave.

Parashihet që ky verifikim të zbatohet edhe për punëtorët medial (drejtori i përgjithshëm, drejtorë të departamenteve në televizionin pbulik RTK), si dhe për përfaqësuesit diplomatikë, anëtarët e Akademisë së Shkencave dhe Arteve, krerëve në univerisitetet publike dhe në shkollat fillore e të mesme.

Një verifikimi i tillë i “pastërtisë së figurës” është paraparë në të gjitha institucionet e Kosovës, e këtë do ta kryente Komisioni i përbërë nga pesë anëtarë, dhe i cili punën e vet do ta kryente deri më vitin 2038. Është paraparë që tre anëtarë të Komisionit të jenë nga komuniteti shumicë, e dy anëtarë nga komunitetet e pakicave, dhe të zgjidhen me shumicë votash në parlament. Një nga kushtet që duhet të plotësojë anëtari i Komisionit është që në pesë vitet e fundit të mos ketë qenë politikisht aktiv dhe të mos ketë kryer funksione të sanksionuara me këtë projekt-ligj. Ky Komision do të kryente verifikimin e “pastërtisë” dhe me kërkesë të individit që do të kandidohej në mënyrë të pavarur në ndonjë proces zgjedhor.

Në nenin 14 të këtij Ligji theksohet edhe se procedura e këtij procesi, sipas të cilit çdo kandidat në ndonjë organ të pushtetit në Kosovë ose në organet e tjera përfaqësuese i nënshtrohet verifikimit, e pas kësaj Komisioni do të lëshonte edhe vërtetimin. Në rast se individi nuk do të ishte i kënaqur me përgjigjen, nëse nuk do ta kalonte këtë verifikim të”pastërtisë morale të figurës”, ai do të mund t’i ankohej po të njëjtit Komision e pastaj edhe gjyqit.

Ky Komision do të kishte një regjistër elektronik për të gjitha rastet e verifikuara që do ta botonte në faqen e saj zyrtare, por do të publikonte edhe listën e individëve të “papërshtatshëm” për të vazhduar kryerjen e funksionit të tyre.

Siç shkruan Koha Ditore, tek dispozitat kalimtare është paraparë që në afatin tre muaj nga hyrja në fuqi të ligjit, Komisioni të ketë në dispozicion kopjet e materialeve relevante arkivore nga arkivat shtetërore dhe rajonale, përfshirë edhe dokumentacionin e MPB-së dhe Agjencisë Kosovare për Intelegjencë, Forcës së Sigurisë të Kosovës, gjyqeve dhe prokurorive.

Me këtë projekt-ligji, po ashtu parashihet që Komisioni në afat prej gjashtë mujash ta kryejë verifikimin e “pastërtisë së figurës” për të gjithë zyrtarët që aktualisht kryejnë ndonjë nga funksionet e theksuara në Projekt-ligj.

Inicuesit për shqyrtimin e këtij Projekt-ligji janë kryesisht deputetët e Nisma Socialdemokrate të Fatmir Limajt, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të Ramush Haradinajt dhe të Lëvizjes Vetëvendosje të Albin Kurtit.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj