Infeksionet gjatë fëmijërisë rrisin rrezikun e sëmundjeve mendore

Temperaturat e larta, fyti i pezmatuar dhe infeksionet gjatë fëmijërisë mund të rrisin rrezikun e sëmundjeve mendore si fëmijë dhe adoleshent. Ky rezultat erdhi nga studimi i parë i këtij lloji që analizoi të gjithë fëmijët e lindur në Danimarkë nga 1 janar 1995 deri më 30 qershor 2012. Studiuesit kanë shikuar gjitha infeksionet që janë trajtuar që nga lindja dhe gjithashtu rrezikun që ata fëmijë kishin nga çrregullimet psikiatrike në fëmijëri dhe adoleshencë.

“Pranimet në spital me infeksione janë veçanërisht të lidhura me rritjen e rrezikut të sëmundjeve mendore, por njejtë janë edhe infeksionet më pak të rënda që trajtohen me ilaq”, thotë Ole Köhler-Forsberg nga Universiteti i Aarhus.

Studimi tregoi se fëmijët se fëmijët të cilët ishin dërguar në spital me një infeksion kishin 84 përqind rrezik më të lartë të vuanin me çrregullime mendore dhe 42 përqind rrezik më të lartë t’ju përshkruhet ilaq për të trajtuar çrregullimet mendore.

“Kjo e rrit nivelin e të kuptuarit ë faktit se ekziston një lidhje hsumë e ngushtë mes trupin dhe trurit dhe se sistemi imunitar luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sëmundjeve mendore”, tha Ole Köhler-Forsberg.

