IKShPK: Kujdes! aksidentet në trafik, marrin viktima të pafajshme

Nga 1 janari i vitit 2017, në aksidente rrugore kanë humbur jetën mbi 280 persona, prej

tyre 137 kanë vdekur më 2017, 129 më 2018.

Në tre muajt e parë të këtij viti mbi 20 persona që kanë vdekur si pasojë e aksidenteve në

trafikun rrugor në Kosovë. Ky trend është tejet shqetësues për Institutin Kombëtar i

Shëndetësisë Publike të Kosovës i cili po përcjell në mënyrë permanente situatën

epidemiologjike të aksidenteve në trafik.

Instituti Kombëtar vite me radhë shpreh shqetësimin lidhur me numrin e madh të

aksidenteve në trafik, ku si pasojë kanë gjetur vdekjen qinda persona që paraqesin shifra

alarmante dhe shumë shqetësues fakti se shumica e viktimave janë këmbësorë. Deri tani

është ndërmarë shumë pak në parandalimin e tyre!

Shkaqet janë të ndryshme por sigurisht se faktori njeri është më i shpeshtë pasi që nuk

janë duke u respektuar rregullat e përgjithshme në trafik, nga manipulimi i pasigurt me

automjet, tejkalimi i shpejtësisë, mos mbajtja e distancës, mos respektimi i shenjave të

trafikut dhe mos përshtatja e kushteve të rrugës përdorimi i shpeshtë i telefonave mobil,

vozitja nën ndikimin e alkoolit, substancave narkotike, ndikimi i lodhjes apo

pagjumësisë, trajnimi joserioz gjatë dhënies së provimit për shofer, por duke mos

munguar as faktori rrugë dhe automjet ngase akoma në shumë vende mungojnë shenjat e

komunikacionit dhe veturat e vjetra me mangësi të shumta teknike, ku infrastruktura

është problematike dhe drejtuesit e mjeteve janë të pakujdesshëm gjatë vozitjes.

Qytetarët e Republikës së Kosovës janë të kërcënuar nga aksidentet e trafikut rrugor e

sidomos është brengosës fakti se ndër viktima ka të përfshirë fëmijë.

Te autorët e aksidenteve vërehet mungesë e edukatës qytetare për rregullat e qarkullimit

të këmbësorëve dhe të automjeteve, mosdhënien e përparësive në komunikacion në mes

tjerash si persona egocentrik, të prirur të perceptojnë se bota sillet vetëm rreth tyre,

vështirë të shohin rrethin dhe të akseptojnë të tjerët, ku veten e perceptojnë në piedestalin

e kontrollit absolut ndaj të tjerëve.