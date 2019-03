Idris Elba e zëvendëson Will Smith-in në ‘Suicide Squad 2’

E ardhmja e ‘Suicide Squad’ e James Gunn po shkon duke u bërë çdo ditë e më interesante. Pas raportimeve se Margot Robbie mund të jetë duke e përsëritur rolin e saj si Harley Quinn- fakti që Will Smith nuk do të përsërit rolin e tij si Dreadshot, ka qenë një lajm interesant.

Sipas shumë burimeve, Idris Elba i ngarkuar (dy filma të të cilit do të dalin më vonë gjatë këtij viti) është duke e zëvendësuar Smith, në një vazhdim që Hollywood Reporter e përshkruan se përmban shumë personazhe të reja të cilat nuk janë parë më herët në filmin origjinal, me përjashtim të Dreadshot dhe Harley Quinn. Përderisa perfomanca e Will Smith si Dreadshot ishte një nga gjërat e mira që i ndodhi ‘Suicide Squad’, roli i tij në skuadër dhe dinamikat që ai shpesh i ka me Harley Quinn janë shpesh shtytje për diskutimin e se ai duhet të mbahet.

‘Suicide Squad 2’ do të dalë në tatro me 6 gusht të vitit 2021.