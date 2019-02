Huawei shpalos Mate X, telefonin tjetër që mund të paloset

“The Galaxy Fold” nuk është e vetmja pajisje që mund të paloset. Tani ka dalë edhe Huawei Mate X. Shefi ekzekutiv i biznesit të produkteve për konsumatorë në Huawei e shpalosi Mate X në një konferencë për shtyp në Mobile World Congress në Barcelonë.

Ndonëse Mate X mund të paloset sikur telefoni i mençur i Samsung, është një pajisje krejtësisht ndryshe. Galaxy Fold ka dy ekrane, një të përparmë dhe një të dytë më të madh në brendësi që shpaloset si një guaskë. Mate X ka ekrane në pjesën e përparme dhe të pasme të pajisjes që bashkohen në një ekran më të madh pasi që shpaloset.

Mate X do të përfshijë edhe një lidhje 5G dhe kamera me teknologji Leica.

Telefonat që mund të palosen janë një ndër temat më të rëndësishme në industri për shkak të potencialit të tyre për të ndryshuar tërësisht formën dhe dizajnin e telefonave të përditshëm të mençur që momentalisht kanë vetëm forma drejtkëndshe nga plastika, xhami dhe metali. Ato tingëllojnë si elemente të një filmi apo romani fantastiko-shkencor dhe sjellin një entuziasëm të ri në industri.

Mate X do të kushtojë 2, 299 euro dhe do të lansohet në mes të vitit. Do të ketë 8GB RAM dhe 512GB memorie.

Telefoni ka ekran të përparmë prej 6.6 inç dhe ekran të pasmë prej 6.38 inç që së bashku mund të formojnë një ekran të kombinuar prej 8 inç.