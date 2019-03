Huawei P30 Pro, central i fotografisë me kornizë shumë të hollë

I prezantuar në një ngjarje tjetër gala në Paris, P30 Pro ka shtuar një sistem të ri të kamerës që ofron një zmadhim 10x.

Telefoni i Huawei ka një kornizë që është e trashë rreth 1 milimetër dhe ka me siguri hapësirën e papërdorshme më të hollë deri tani e cila është lënë vetëm për kamerë.

Telefoni i ri është krijuar përmes procesorit Kirin 980 të cilin Huawei e dizajnon vetë dhe do të ketë 8GB RAM dhe memorie nga 128 deri në 512 GB.

Ekrani është 6.47 inç me rezolucion 2340 x 1080. Brenda ka një bateri 4,200 mAh që për gjysmë ore mund të mbushet deri në 70% duke përdorur mbushjen e shpejtë 40W të Huawei si dhe ka edhe 15W mbushje me wireless.

Karakteristika më e veçantë e P30 Pro është kamera e re. Huawei ka ndërtuar një formë të re me inteligjencë artificiale me HDR+. Kamera do të dallojë shenjat e fytyrave dhe peisazheve si barin apo diellin dhe do t’i trajtojë secilën në mënyrën e duhur. Ka një sensor 40 megapixel që prodhon foto me 10 megapixel duke i kombinuar 4 pixel në një. Duke qenë se sensorët e verdhë do të absorbojnë më shumë dritë të kuqe dhe të gjelbër, sipas Hauwei ky sistem i ri do të absorbojë 40% më shumë dritë, çka do të rezultojë në fotografi më të mira dhe më të pastërta.

Vendosja vertikale e kamerave në pjesën e pasme të P30 Pro është për shkak të aftësive zmadhuese. Nga pjesa e sipërme deri te ajo e poshtme ka lente këndore shumë të gjera për foto arkitekturale apo të grupeve të mëdha. Huawei pohon se duke kombinuar të dhënat e imazheve nga kamera kryesore dhe lentet telefotografike, P30 Pro mund të prodhojë një zmadhim 10x.