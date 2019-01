Hoxha: Lufta kundër korrupsionit vazhdon

Në takimin e nivelit të lartë për Mekanizmin e rasteve track-record (të shënjestruara), ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha ka theksuar se BE-ja është e interesuar për t’u siguruar se progresi për rastet e shënjestruara po vazhdon.

Në takim, morën pjesë ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi.

“Kosova i ka plotësuar kushtet për liberalizimin e vizave dhe nuk kemi kushte shtesë”, potencoi Hoxha, megjithatë, disa nga vendet anëtare që janë më hezituese, duan të shohin se puna dhe progresi për sundimin e ligjit po vazhdon.

Mekanizmi track-record, apo rastet e shënjestruara, nga vendet anëtare të BE-së po shihet si një ndër treguesit kyç të sundimit të ligjit, andaj, ceku ministrja, puna në këtë drejtim po vazhdon.

Ministrja po ashtu, theksoi se dinamizimi i agjendës integruese nuk do të ndalet, duke cekur se ditëve në vijim do të rifillojë lobimi, takimet me ministrat e vendeve anëtare që të binden për votën e tyre në Këshillin e Ministrave.