Hotelierët ankohen për mbylljen e Ski Qendrës në Brezovicë

Pas një kohë që ishte mbyllur për vizitorët shkaku i rrezikut nga orteqet, Qendra e Skijimit në Brezovicë është plotësisht rinfuksionalizuar për skiatorë dhe turistë, të cilët e mirëpritën vazdhimin e sezonit të skijimit.

Por, nuk ishin ata të vetmit që e mirëpritën këtë vendim.

Pas aksionit të pjesëtarëve të Ushtrisë së Kosovës, të cilët me shpërthime të kontrolluara eliminuan orteqet, u përfundua se ato më nuk paraqitnin rrezik. Siç theksojnë nga Qendra e Skijimit në Brezovicë, vendimi mbi vazhdimin e sezonit ishte sjellur duke i falenderuar angazhimit të kryetarit të komunës së Shtërpces, Bratislav Nikolić, i cili ishte në kontakt me përfaqësuesit e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor, me Policinë e Kosovës dhe KFOR-it në përpjekje për hapjen sa më të shpejtë të qendrës së skijimit.

“Kurdo që kam kohë vij në Brezovicë për të skiuar meqë kënaqem me këtë. Terrenet janë të shkëlqeyshme dhe deri më tash kurrë nuk kam pasur ndonjë vërejtje sa i përket mirëmbajtjes së shtigjeve. Fatkeqësitë gjithnjë ndodhin dhe më vjen keq për këtë, por si dëgjuam ato kryesisht ndodhin në vendet jashtë shtigjeve të shënuara,“ thotë skiatori Marko.

Vendimi mbi mbylljen e Qendrës së Skijimit, siç dihet, ishte sjellur pas fatkeqësisë në të cilën, për shkak të lëvizjes së ortekut, jashtë shtegut të shënuar, pësoi zëvendësministri për Diasporë, Arijan Daci. Nga Federata e Skijimit e Kosovës patën deklaruar se prokurori mori vendimin mbi mbylljen e Qendrës së Skijimit me kërkesë të tyre, meqë ekzistonte rreziku nga orteqet e reja.

Nga Qendra e Skijimit Brezovicë thonë se shtigjet e tyre janë të sigurta dhe se fakteqësia kishte ndodhur jasht shtigjeve të shënuara.

Hetimet treguan se ky rast fatkeq vërtet kishte ndodhur jasht atyre shtigjeve dhe se atë ditë, sikur edhe gjithnjë, ishin të shënuara shtigjet ku skiatorët dhe ata të sporteve ekstreme, që gjithnjë shkojnë jasht shtigjeve, nuk guxonin të lëviznin.

“Sidomos atë ditë duke ditur se kishte paksa më shumë të reshura dhe shtigjet paraprakisht ishin shënuar“, thotë drejtori i Qendrës së Skiijimit në Brezovicë, Slaviša Kuzmanović, duke siguruar se edhe tutje do të vazhdojnë me një praktikë të tillë.

Adhuruesit e skijimit nuk ishin të vetmit që mirëpritën rihapjen e Qendrës së Skijimit, por edhe hotelirerët e këtushëm që nuk ishin gjithaq të kënaqur me vendimi për mbylljen e përkohshme të saj.

Disa hotelierë të këtushëm, që me këtë profesion merren me vite të tëra, thonë se nuk i mbajnë në mend lokalet e zbrazëta gjatë sezonit dimëror dhe konsiderojnë se gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur nevojë një vendim të tillë.

“Borë sa të duash, koha e jashtëzakonshme për skijim, pra të gjitha të gatshme për t’i pritur mysafirët, por çfarë ndodh? Këtu mbase është përzier politika. Le të na lënë, ne privatistëve ta kryejmë punën tonë. Unë personalisht për këtë sezon kam investuar mbi 25 mijë euro, e çfarë të pres tash, me bjeshkët e zbrazëta“, thotë Ivan Milosavljević, i cili përshëndeti vendimin për rihapjen e Qendrës së Skijimit.

Hotelieri tjetër, Draginja Nikolčević po ashtu ishte i mendimit se pas mbylljes së Qendrës ishte, siç u shpreh ai “ndonjë lojë politike“.

“Është totalisht e pakuptimtë që një qendë qendër (e skijimit) të mbyllet shkaku i rrezikut nga orteqet. Ne nuk mund të kemi rrezik nga cunami, natyrisht se ka rrezik nga orteqet“, deklaroi ai duke shtuar se me ditë të tëra u detyrua t’i mbajë punëtorët e askush nuk i jepte kurrfarë informate.

Përgjegjësit në Qendrën e Skijimit në Brezovicë aktualisht porosisin se borë ka në sasi të mjaftueshme, se shtigjet janë të sigurta dhe të shënuara sipar rregullit dhe se mirëpresin të gjithë ata që vijnë për t’u kënaqur me bukuritë e bjeshkëve të Sharrit.

RTV HERC – Maja Mladenović