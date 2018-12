Historia e vërtetë prapa ‘The Favourite’

Lindur në vitin 1670, Abigail punoi si shërbëtore në shtëpi të ndryshme fisnike gjatë gjithë jetës së saj të hershme. Ajo më në fund erdhi në kontakt me Sarën, të cilës i erdhi keq pët të dhe e punësoi në shtëpinë e saj, përpara hipjes së Annës në në fron në vitin 1702. Kur Abigail u punësua në Shtëpinë e Mbretëreshës rreth vitit 1704 Abigail dhe Sara tashmë ishin të afërta.

Sarah Churchill kishte ndikim të madh mbi Mbretëreshën Anne

Siç është paraqitur në film, Sarah dhe Anne u rritën së bashku dhe ishin tepër të afërta për pjesën më të madhe të jetës së tyre. Gjatë mbretërimit të Anne, Sarah ushtroi ndikim politik mbi mbretëreshën, e cila, sipas një biografie nga historiani Anne Somerset, nuk ishte i arsimuar mirë në çështjet e shtetit.

Agigail-es i mori kohë që t’i hinte në qejf Annës

Filmi nuk përcakton një kornizë kohore për ngjarjet e saj, por duket se sugjeron që Abigail u ngrit në një periudhë relativisht të shkurtër kohore. Megjithatë, ngjarjet e paraqitura në film në fakt ndodhën gjatë disa viteve. Abigail arriti në pallat në vitin 1704 dhe u martua me Samuel Mashamin në vitin 1707 dhe Sara u hoq nga pozita e saj mbretërore në vitin 1711. Vetëm pas martesës së Abigail me Zotin Masham, që ndodhi pa dijeninë e Sarës, Sara filloi të mbante ndjenja kundërshtare në drejtim të saj.

Rivaliteti i Sara dhe Abigail ishte politik në natyrë.

Ashtu si në film, Abigail e vërtetë u rreshtua me Robert Harley (Nicholas Hoult) për të lëkundur Anën në drejtim të Tories. Sarah, nga ana tjetër, u rreshtua në mënyrë të vendosur me Whigs.

Abigail nuk e helmoi Sarën

Kjo pikë dramatike e komplotit ishte më shumë një mjet narrativ për ta nxjerrë Sarën nga pallati dhe nuk ishte marrë nga historia. Sidoqoftë, Sara e vërtetë shpesh mungonte në gjykata për periudha të gjata kohore, gjë që e frustronte Anne. Këto mungesa i lejuan Abigail-it të kërkonte dhe të fitonte favorin e Anne.

Mbretëresha Anne kishte një burrë

Ndërsa ai nuk shfaqet në film, Mbretëresha Anne u martua me princin George të Danimarkës. Xhorxh vdiq në vitin 1708, që do të thotë se ai do të ishte gjallë gjatë shumicës së afatit kohor të mbuluar në Favorite.