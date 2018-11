Hidrocentrali në zemër të parkut nacional

Komuna më jugore e Kosovës, Dragashi, që gjendet në lartësi mbidetare mbi 1,000. Ndryshe llogaritet si komunë me potencial të jashtëzakonshëm për turizëm, blegtori por edhe si hidropotencial.

Në planet e mëhershme ishte paraparë të ndërtohen disa mini-hidrocentrale, por që hidrocentrali kryesor të vendosej në Zhur, ku uji do të vinte nga liqeni në pjesën e Opojës.

Pas vlerësimit të fizibilitetit dhe vendimit të kompetentëve që projekti – i cili do të kushtonte rreth 300 milionë euro – nuk ka llogari, u arrit heshtazi pajtimi për ndërtimin e mini-hidrocentraleve në Gorë që edhe më parë ishin të parapara, e kundër të cilave që nga fillimi pati një rezistencë e qetë.

Rrëfimi për hidrocentralet disi përshkohej në bisedat e banorëve, por me njëfarë skepticizmi. Njerëzit nuk donin të besonin se kjo vërtet do të ndodhte.

Ajo që është interesante, është se Kuvendi i Komunës shumë me vendosmëri, sillte dofarë vendimesh mbi miratimin e hidrocentraleve, duke mos çarë kokën në asnjë moment për turizmin, florën e faunën, për çrregullimin e zinxhirit të ushqimit, mbi trandjen e biodiverzitetit. As vajtimet e përfaqësuesve të pakicave, e as protestat masive, nuk kanë dhënë fryt. U sollën shumë vendime kështu që tani ekziston pajtimi për ndërtimin e 9 mini-hidrocentraleve.

Edhe më optimistët, që kanë pritur se nga hidrocentrali do të ketë ndonjëfarë “hajri”, kur, në fund kuptuan se hidrocentralet po ndërtohen me gypa, gjegjësisht se uji sillet përmes gypave deri te turbinat dhe se po shterren shtretërit e lumenjve, e kuptuar se lumenjtë në komunë, madje edhe përrockat më të vogla do të përfshihen në këtë dhe se natyra shumë shpejtë do të ndryshojë pamjen e vet.

Në vijën mes Brodit dhe Mlikës, janë ndërtuar dy hidrocentrale dhe është çrregulluar zinxhiri i ushqimit dhe shumë shtazë e kanë ndërruar vendnodhjen për shkak të mungesës së ujit.

Dikush do të priste që nga shumë hidrocentrale komuna dhe banorët do të kenë ndonjëfarë levërdie; fatkeqësisht, kur ndërpritet rryma (shkaku i rrjetit të vjetëruar elektrik, e që ndosh shpesh) as vetë hidrocentralet nuk kanë rrymë dhe nuk punojnë, ndërkohë që pritej se të gjitha fshatrat në rrethinën e centralit do të kishin rrymë.

Kështu, këto ditë doli edhe një kërkesë për hidrocentralin e në Gorë, por kësaj radhe përmbi fshatin Brod, mu në zemër të Parkut Nacional, në një pjesë tashmë mjaft të zhvilluar turistike dhe shëtitoren që shtrihet përgjatë lumit, që është e mbuluar me shtigje dhe shënja me emërtimet e vendeve.

Që paradoksi të jetë edhe më i madh, kjo kërkesë është përfshirë në rendin e ditës të seancës, përkundër vendimit të Komitetit për Komunitetet dhe përkundër faktit se komuna nuk ka kompetencë sa i përket Parkut Nacional.

Kryetari i Komitetit për Komunitete, Munir Jonuzi ka thënë se në një takim të këtij komiteti, me shumicë votash është marrë vendimi që kërkesa për hidrocentral të hiqet nga rendi i ditës.

“Kuvendi i Komunës nuk ka komptenca në kuadër të Parkut Nacional të Sharrit që të miratojë dhënien koncesionit për ndërtimin e mini-hidrocentralit në zonën e kadastrit Brod”, deklaroi ai.

Qëndrimet e komunitetit shumicë, kur bëhet fjalë për hidrocentrale, zakonisht janë diametralisht të kundërta.

Laurant Krasniqi, deputet i Lëvizjes Vetëvendosje arsyeton qëndrimin e tij.

“Në mandatet e kaluara kuvendi ka dhënë pajtimin për toka dhe parcela të caktuara, duke i vënë në votim. Me heqjen nga rendi i ditës të kësaj pike, ne faktikisht e shkelim praktikën e mëhershme. E di se hidorcentralet janë problem, unë personalisht do të votoj kundër, mirëpo konsideroj se rreth kësaj duhet diskutuar”, ka deklaruar ai.

Disa kështillarë, si Zaim Hajradini, anëtar i Kuvendit nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thirreshin në ligj.

“Nuk e njoh investitorin dhe nuk kam kurrfarë lidhje me të. Në bazë të diskutimit me kompetentët në ministri kemi ardhur te përfundimi se kjo është kërkesë për parcelën në kuadër të parkut nacional, që vë në dyshim kompetencat tona për dhënien e pëlqimit. Nëse i japim pëlqim investitorit, Ministria e Administrimit Lokal do të na kthejë vendimin si të paligjshëm”, tha ai.

Rexhep Kamberi ka kërkuar miratimin e qëndrimit të Komitetit për Komunitete.

“Do t’ua tërheqja vëmendjen në dy gjëra. Deri më tani ishte praktikë që të merret parasysh qëndrimi i Komitetit për Komunitete. Mendoj se do të duhej bërë njëjtë edhe në këtë rast. E dyta… të gjithë ne jemi të vetëdijshëm se projekti, gjegjësisht harta që na është prezentuar, shënon kufijtë e parkut nacional. Me debatimin rreth kësaj pike të rendit të ditës, ne vetëm humbasin kohë”, tha ai.

Zinaida Elmazi, duke mos kursyer fjalë dhe dukshëm e emocionuar, deklaroi se pas vendimit të Komitetit për Komunitete nuk sheh kurrfarë arsye për vënien në rend të ditës të kësaj çështjeje.

“Po na sjellni në situatë që me majorizim dhe duke ia marr të drejtën Komitetit për Komunitete, t’ua merrni të drejtat komuniteteve minoritare në komunën tonë. Mendimi im është se me një veprim të tillë, me vënien në rend të ditës të kësaj pike, definitivhst dëshironi të na bëni me dije se ne si komunitet minoritar, nuk kemi vend në këto hapësira,” deklaroi ajo.

Velid Hadžisin, po ashtu një prej këshilltarëve me më shumë mandate dhe me përvojë të madhe, ka thënë se nuk ka ironi më të madhe të debatohet rreth hidrocentraleve në ndërkohë që dëgjohet zhurma e agregatëve.

“Ne si komunë në tërë territorin tonë kemi shfrytëzuar të gjitha kapacitetet e mundshme për hidrocentrale. Konsideroj se edhe kemi tepëruar me shfrytëzimin e hidrocentraleve”, tha ai.

Sipas tij, me këtë projekt shkatërrohen potencialet për turizëm dhe blegtori dhe se komuna nuk do të fitojë, por do të humbas shumë.

Përkundër qëndrimeve kundërshtuese, ndërtimi edhe i një hidrocentrali të ri është miratuar. Kësaj rradhe e hidrocentralit me të cilin do të shterren shtretërat e lumenjve në Parkun Nacional, në zonën turistike, nga moteli Argjena drejt liqenit Sutmano, emrin e të cilit e mbajnë shumë ndërmjarrje dhe objekte hoteliere të ndryshme. Kanjoni, ujin e të cilit e përdornin dhitë e egra që janë të mbrojtura dhe ku sot është një shëtitore për turistë, do të mbetet pa ujë.

Në anën tjetër të kodrës është edhe një kanjon dhe një vend i quajtur S’teska, sipas shumëkujt një kanjon edhe më i bukur dhe një natyrë edhe më e bukur. Në këtë pjesë tashmë ka shtëpi turisitke, gjegjësisht uikend shtëpi dhe kjo luginë është përplot turistë, sidomos gjatë verës.

A do të mbetet kështu? Gjykuar nga vendimi i Kuvendit, jo edhe shumë gjatë, por…

Radio Gora – Nuhija Tairovci