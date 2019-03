Hello Kitty do të bëhet film

Një film i bazuar në lodrën e preferuar japoneze ‘Hello Kitty’ është në zhvillim e sipër dhe do ta sjellë atë në ekranin e madh për herë të parë në historinë e saj 45 vjeçare.

New Line Cinema është duke punuar me Sanrio dhe FlynnPictureCo për filmin në gjuhën angleze, e cila shënjon rastin e parë që Sanrio- kompania mbrapa lodrës- ka dhënë të drejtat për personazhin e filmit dhe shoqeve të saj. New Line tha se kishte rreth pesë vite që po përpiqej të siguronte të drejtat për filmin.

Lajmërimi nga New Line nuk zbuloi nëse filmi do të jetë i animuar ose live-action apo të dyat. Do të përfshijë personazhe si Gudetama, personazhi i vezës së thyer; lepurit My Melody dhe Little Twin Stars.

“Jam jashtëzakonisht ti kënaqur që Hello Kitty dhe personazhet e tjera të famshme të Sanrio do të bëjnë debutimin e tyre në Hollywood”, tha themeluesi i Sanrio, Shintaro Tsuji. “Kello Kitty ka qenë që një kohë simbol i shoqërisë dhe ne shpresojmë se ky film do të shërbejë për të rritur atë rreth të shoqërisë në gjithë botën”.

Sipas raportimeve, filmi do të prodhohet nga Beau Flynn dhe Wendy Jacobson.