HBO lanson pamjet e para të sezonës së tetë të “Game of Thrones”

Gjatë edicionit të 76-të të Golden Globe Awards, HBO lansoi një teaser për seritë e vitit 2019, përfshirë edhe atë të sezonës së fundit të “Game of Thrones”.

Pjesa nga “Game of Thrones” e shfaq Sansa Stark (Sophie Turner) që e takon Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) që qëndron krahas gjysmëvëllaut të Sansa, Jon Snow (Kit Harington) për herë të parë. Sansa mund të dëgjohet t’i thotë Daenerys se “WInterfell është i juaji”.

Në fund të sezonës së shtatë, Daenery dhe Jon ranë në dashuri pa e kuptuar se kishin lidhje gjaku. Audienca e di se Daenery është halla e Jon por dy personazhet ende nuk e dinë këtë fakt.

Producenti i “Game of Thrones” D.B. Weiss, që e realizoi serinë së bashku me David Benioff, tha se gjërat do të bëheshin “interesante” pasi seria do të fillonte të fokusohej në ngjarjet pasi që Jon e merr vesh lajmin e madh.

George R.R. Martin që e krijoi universin e “Game of Thrones” me librat e tij “A song of Ice and Fire” tha se ishte i zhgënjyer që serisë po i vinte fundi.

Megjithatë, HBO veçse është duke realizuar një seri prequel të titulluar “The Long Night” ku do të luajnë Naomi Watts dhe Josh Whitehouse. Historia zhvillohet para më shumë se 5000 viteve para ngjarjeve të “Game of Thrones”. Martin po punon në këto seri, mirëpo Jane Goldman është shkrimtari kryesor.

Sezona e fundit e “Game of Thrones” fillon në prill.