Haradinaj: Viti 2019 do të jetë vit i zhvillimit ekonomik

Nën kryesimin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, është mbajtur takimi i radhës i Nivelit të Lartë të Sundimit të Rendit dhe Ligjit, në të cilën janë prezantuar të arriturat e fundit nga institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës, veçanërisht për pakon e ligjeve anti-korrupsion dhe rastet e shënjestruara, në të cilin takim kryeministri e ritheksoi edhe njëherë se viti 2019 do të jetë vit i zhvillimit ekonomik.

Në fjalën e tij para ambasadorit amerikan, Philip Kosnett, përfaqësueses së BE-së, Nataliya Apostolova, ministrit të Drejtësisë, Abelard Tahiri, kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi dhe shumë të tjerëve, kryeministri Haradinaj e bëri të qartë se zhvillimi ekonomik është i lidhur ngushtë me sundimin e ligjit dhe ndjekjen e veprave penale që pengojnë këtë zhvillim dhe se siguria e bizneseve sikurse edhe e investimeve të huaja është detyrë e secilit prej atyre që sot ishin në këtë takim.

“Investitorët e huaj duhet të ndihen të sigurt se kapitali i tyre është i mbrojtur, se prokuroria është efektive, se gjykatat nuk vonojnë dhe se keqbërësit janë prapa grilave. Kosova ka hapur dyert për investitorë të huaj, kemi investimin më të madh direkt me vlerë prej 1.3 miliard dhe në pritje janë 11 projekte investuese strategjike me vlerë prej më shumë se 1 miliard Euro”, theksoi kryeministri Haradinaj, duke sqaruar se të gjitha këto investime si adresë e kanë shtetin dhe se nuk do të lejojnë që dikush të vendosë pengesë korruptive në këto investime.