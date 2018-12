Haradinaj: Qeverisja në vitin që vjen do t’i kushtohet ekonomisë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, me rastin e konferencës përmbyllëse të fundvitit me gazetarë, tha se qeverisja në vitin që vjen, do t’i kushtohet në pjesën më të madhe ekonomisë.

Fillimisht Haradinaj falënderoi mediat për angazhimin e tyre përgjatë vitit që po e lëmë pas në përcjelljen e aktiviteteve të tij dhe të Qeverisë në përgjithësi dhe njëkohësisht edhe për mundësinë që sot të jenë bashkë në këtë pritje të fundvitit.

Ai u shpreh se ndihet mirë për faktin se vitin që vjen pjesën më të madhe të qeverisjes do t’ia kushtojnë ekonomisë, duke vlerësuar se ky është lajmi më i mirë që do ta jepte një qeveri e vendit.

“Temat e infrastrukturës ligjore, ligjet, koncept dokumentet, kanë arritur një përparim vërtetë të respektueshëm, pastaj infrastruktura e sigurisë ka mbërri nivelin e duhur, avancimet që kanë ndodhur rreth dialogut dhe kornizimi i tij, na mundësojnë që koha jonë dhe vëmendja më e madhe, t’i kushtohet ekonomisë”, tha kryeministri Haradinaj, duke shtuar se para vetes kanë një pjesë të aktiviteteve që mendojnë se do t’iu japin më shumë kohë.

Kryeministri Haradinaj, me këtë rast, i është përgjigjur edhe interesimit të mediave në pyetjet që kishin të bënin me taksën e vendosur për produktet e Serbisë dhe atyre të Bosnjës dhe Hercegovinës, dialogun me Serbinë dhe tema të tjera me interes për vendin.