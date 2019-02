Haradinaj: Kosova votoi buxhetin më të madh në historinë e saj

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, përshëndet dhe uron miratimin në lexim të dytë të të Projektligjit për Buxhetin 2019 të Republikës së Kosovës, me 2 miliardë e 370 milionë euro, duke theksuar se ky është buxheti më i madh dhe më zhvillimor i deritanishëm i Kosovës, që do t’i paraprijë rritjes ekonomike prej 4.7 përqind.

Kryeministri Haradinaj vlerëson se me buxhetin më të madh në historinë e saj, Kosova hyn në etapë të re zhvillimore.

“Arsimi me rreth 300 milionë euro dhe shëndetësia me 234 milionë, janë sektorët që përfitojnë më së shumti. Institucionet e sundimit të ligjit dhe mbrojtjes marrin mbështetje të shtuar financiare prej 6% krahasuar me buxhetin e vitit të kaluar. Më shumë siguri dhe më shumë mbrojtje, edhe për qytetarët por edhe për investimet”, thekson kryeministri Haradinaj.