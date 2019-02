Haradinaj: Kompanitë private të shqetësuara për çështjen e pagave

“Nuk ka dilemë që pa një koordinim të përbashkët dhe pa rolin e secilit prej nesh, do të jetë e vështirë të sigurohet një agjendë e mirëfilltë e zhvillimit ekonomik”, kështu tha kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, nën kryesimin e të cilit u mbajt Mbledhja e Dhjetë e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.

Haradinaj tha se nga takimi i kaluar i nivelit të tillë u vlerësua që takimi i radhës të mbahet para përfundimit të këtij muaji, në mënyrë që të sigurohet një vazhdimësi e atyre obligimeve dhe u dha gjithashtu një garanci që do të ketë sekretariat.

Njëkohësisht, Haradinaj shtoi se nga vizita me përfaqësues të kompanive të ndryshme, ka marrë kërkesa të ndryshme, si periudha e investimeve ku nuk paguhet tatim, përkrahja financiare, me rastin e hapjes së vendeve të punës.

Ai tha se sot është me rëndësi që të fokusohen në temat që janë më aktuale, por edhe me detyrat, ku parashihet zbatimi ose që janë më urgjente.

Kryeministri Haradinaj informoi të pranishmit se nga vizitat, kompani të ndryshme në vend janë të shqetësuar për çështjen e pagave, ngaqë rritja e pagave në sektorin publik, i nxjerr ata në pozita më të vështira duke theksuar se ato që i përmendi më lartë, janë impute të tij për takimin e sotëm, por edhe për kohën që vjen.

Ndërkaq, ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala, tha se ky takim kësaj radhe është organizuar edhe me Sekretarinë, që tashmë është formuar si Sekretaria e KKZHE-së.

“Si Këshill Kombëtar për Zhvillim Ekonomik do të vazhdojmë të forcojmë këtë Këshill si platformë të dobishme të dialogut publiko-privat, ku do të adresohen prioritetet dhe sfidat kryesore për të zbatuar format gjithëpërfshirëse, që do të ndikojnë në përmirësimin e të bërit biznes në Kosovë”, tha ministri Shala.