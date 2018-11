Haradinaj: Duhet të japim sinjale se jemi njerëz të vetëdijshëm

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, i është bashkuar aksionit të pastrimit në kuadër të fushatës “Ta pastrojmë Kosovën”, që u zhvillua në parkun e Gërmisë, saktësisht në brezin rrugor të këtij lokaliteti.

Haradinaj tha se tash e sa vjet ka munguar kujdesi për mirëmbajtjen e hapësirave publike në kryeqytet, duke i bërë thirrje kryetarit Shpend Ahmeti dhe komunës që të kujdesen për këto hapësira të cilat u takojnë qytetarëve.

“Nuk është kosto e lartë që të largohen këto materiale ndërtimore dhe të kthehet në park një hapësirë e vogël si kjo. Në të kaluarën Kosova dhe shqiptarët, kanë qenë të shquar për njerëz që kanë pasur respekt për hapësirat e përbashkëta. Ka ndodhur një ndërprerje, koha e luftës edhe e zhvillimeve, por nuk mund të arsyetohemi 20 vjet më vonë dhe ngado që shkojmë të gjejmë mbeturina e deponi, në vende që ky të jetë një vend ku argëtohen fëmijët”, tha kryeministri Haradinaj, duke theksuar se nuk do të lejojnë që një gjendje e tillë të vazhdojë edhe më tutje.

Më tej, Haradinaj tha se të gjithë atë që e kërkojnë votën e qytetarëve, duhet të tregojnë se edhe ata mendojnë për fëmijët e këtij vendi.

“I lus qytetarët që të mos i votojnë ata kryetarë të komunave që nuk kujdesen për hapësirat e përbashkëta publike”, tha ai, duke theksuar se në çdo komunë, pa përjashtim, kudo që ka shkuar ka parë mbeturina.

Haradinaj, tha se pas 15 dhjetorit kur edhe përfundon aksioni i pastrimit për këtë vit, të gjithë ata që hedhin mbeturina do të dënohen, derisa ka falënderuar të gjithë ata vullnetarë që po marrin pjesë në aksionit e pastrimit në kuadër të fushatës “Ta pastrojmë Kosovën”.

“Nuk bënë te hedhim mbeturina. E kam thënë edhe më herët ne po ankohemi për liberalizim të vizave, por Evropa nuk është kështu. Ne duhet të japim sinjale të mira se jemi njerëz të vetëdijshëm”, tha kryeministri Haradinaj, duke shtuar se dikush duhet të jap llogari për këtë gjendje.

Koordinatori i “Let’s Do It Kosova”, Luan Hasanaj, tha se Kosova po pastrohet çdo ditë dhe deri më sot janë pastruar 450 deponi ilegale, apo më shumë se gjysma e tyre, dhe me këtë dinamikë do të vazhdohet deri në fundin e fushatës, më 15 dhjetor 2018.

Ai apeloi te të gjithë kryetarët e komunave që në momentin kur japin leje të ndërtimit, t’i kushtëzojnë kompanitë që merren me ndërtim, që të ofrojnë plan për trajtimin e mbetjeve inerte.