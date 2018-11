Haradinaj: Duhet ta ruajmë atë që e kemi arritur me mund

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ligjëroi studentëve të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

“Nëse ne nuk e dimë se si ta ruajmë atë që me zor e kemi mbërri, atëherë është zor që të krijojmë diçka të re, pra ne do ta ruajmë atë që e kemi mbërri, e ne etapa të tjera le të vendosë Kosova se si do që të jetojë, e pavarur, në union apo e bashkuar. Këto janë procese që vijnë më vonë, por tash për tash është marrja e njohjes nga shteti fqinj”, tha Haradinaj.

Haradinaj, duke i falënderuar të pranishmit, rektorin e Universitetit të Prishtinës, profesorët, studentët, tha se e mirëpret këtë mundësi bashkëbisedimi me studentë, duke e quajtur këtë si një ide të mirë që sot të bëhen të gjithë bashkë.

Ai, foli për sfidat që po përballet vendi në shumë procese të rëndësishme si dhe angazhimin që të çohen tutje temat e mëdha.

“Meqenëse agjenda e Kosovës është shumë e madhe, po i veçoj disa, duke filluar nga ajo se qeverisja e vendit është e sfiduar shumë, qeverisja qe e udhëheqi unë është po ashtu, pra udhëheqi një qeveri të koalicionit, e për këtë e them se është një qeveri e sfiduar edhe nga vetë përbërja, por veçanërisht ajo që e ka sfiduar qeverinë time shumë janë temat që i kam gjetur në tavolinë e disa prej të cilave janë shumë moti në tavolinë”, deklaroi Kryeministri Haradinaj, i cili theksoi se Qeveria nën udhëheqjen e tij, duke e parë gjendjen se si ka qenë që nga marrja e detyrës, atëherë është thjeshtësuar ajo se çka duhet të bëhet që të tregohet diferenca e arritur që nga koha kur është marrë qeverisja.

Në fjalën e tij, Haradinaj tha se ka tema të lehta, por ka edhe tema problematike që janë të ndjeshme e që krijojnë tensione, por shtoi se, këto tema duhet që të nxirren në tavolinë dhe të diskutohet për to.

“Në këtë mënyrë për disa tema tabu që kanë qenë më herët si p.sh. ligji për Prishtinën për të cilin është diskutuar gjatë, pra çdo temë për Kosovën duhet përballur me to. Ne tash kemi mbërri tek disa tema, si rasti i Ligjeve të ushtrisë, një veprim ky që u përshëndet dje nga përfaqësuesit të Amerikës në Këshill të Sigurimit të OKB-së i cili tha se e mbështesin transparencën e tranzicionit të FSK-së në ushtri për ta mbrojtur territorin e saj”, deklaroi kryeministri Haradinaj.

Haradinaj, po ashtu tha se qeverisja që e udhëheqë nuk është e përsosur, ka vërejtje, por nuk është një qeveri mashtruese, pasi siç tha ai, ato që po bëhen janë të gjitha transparente, e mbi të gjitha është një qeveri që nuk i është frikësuar temave për të ecur përpara.

“Si tema tash që i kemi në pritje siç është Interpoli dhe anëtarësimi i Kosovës në këtë organizatë është vetëm një mundësi që Kosova ta ndihmojë luftimin e krimit, pra ku humb krimi, fiton ligji”, tha ndër tjerash Haradinaj.

Në ligjëratën para studentëve, Haradinaj, foli edhe për liberalizimin e vizave, duke theksuar se janë shumë dinamikë në këtë çështje dhe nuk ka tërheqje në këtë temë.

Ndër tjerash, ai e përmendi edhe arsimin, për të cilën fushë tha se nuk është arritur mjaftueshëm, por e bëri të qartë se duan arsim dual, arsim dhe edukim për tregun e punës, por pa u mburrë se sa ka bërë kjo Qeveri për arsimin duke theksuar se është në gjendje t’i marr përgjegjësitë që të avancohet arsimi në vend.

Kryeministri foli edhe për dialogun Kosovë – Serbi, për të cilin dialog u shpreh se është i nevojshë, dhe se me shtetin serb nuk ka çështje të hapura për territore, por vetëm pranimi i një identiteti nga tjetri ose njohja reciproke, por jo prekshmëri të asaj që është krijuar.

Studentët e Fakultetit Filozofik iu drejtuan me pyetje kryeministrit Haradinaj të cilat kryesisht kishin të bënin me buxhetin për arsim, ngritjen e cilësisë në arsim, për studentët që vijnë nga rajoni i Luginës se Preshevës dhe çështje tjera me rëndësi për ta. Ndërkaq, Kryeministri Haradinaj deklaroi se njohja e diplomave është trajtuar në dialogun e Brukselit.

Dekani i Fakultetit Filozofik, Bujar Dugolli, falënderoi kryeministrin Haradinaj për pjesëmarrje, duke kërkuar që Qeveria ta ketë prioritet arsimin e lartë.

“Universiteti i Prishtinës është universiteti më kredibil në hapësirën shqiptare dhe duhet të mbështetet edhe stafi akademik edhe studentët dhe të rriten kapacitetet, në mënyrë që ne të korrim suksese më të mëdha”, tha dekani Dugolli, i bindur se Universiteti i Prishtinës do të jetë në agjendë të kryeministrit Haradinaj, e në veçanti të ofrohet mbështetje për studentët e Shkencave Politike për kryerjen e praktikës nëpër institucione.