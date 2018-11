Hapja e aeroportit të ri të Stambollit reflektohet edhe në Kosovë

Fundi i këtij viti shënohet me hapjen e një faqeje të re në trafikun ajror ndërkombëtar. Aeroporti i ri i Stambollit, i hapur solemnisht në fund të tetorit, me rastin e 95 vjetorit të themelimit të Republikës së Turqisë, me të përfunduar i tërë projekti, me peshën e tij do të tejkalojë rëndësinë e tij vetëm për Turqinë a rajonin, meqë do të jetë ndër aeroportet më të mëdhenjë në botë.

Gjatë hapjes së aeroportit të ri, të tretit në Stamboll, presidenti turk, Recep Tayip Erdogan shpreson se ky aeroport pos këtij rajoni do t’i shërbejë tërë botës.

Për këtë nuk ka fare dyshim meqë, siç paralajmërohet, aeroporti i ri i cili gjendet në pjesën e Detit të Zi në Stamboll, e i cili nga fundi i vititi pritet të zëvendësojë aeroportin ekzistues Ataturk, me t’u rrumbullakësuar tërësisht më 2028, do të jetë njëherësh aeroporti më i madh në botë.

Ky projekt gjigant e madhështor zë shtat në sipërfaqen prej 76,5 miliona metra katrorë dhe ka 2 milionë metra katrorë të sipërfaqes së mbyllur, përfshirë autoparkingje të mbyllura e të hapura, objekte të shumta tregtare e shoqërore…

Planet janë që në fazën e parë, prej gjithsej katër fazave të ndërtimit, aeroporti t’u shërbejë 90 milionë pasagjerëve gjatë vitit; pas dhjetë vjetësh, me të përfunduar i tërë projekti, nëpër këtë aeroport pritet të frekuentojnë hiç më pak se 150 deri 200 milionë pasagjerë në vit.

Me fjalët e presidentit turk, Erdogan, “ky aeroport do të lidh mes vete 60 vende dhe 20 trilionë dollarë të ekonomisë”.

Për peshën e këtij aeroporti, në veçanti për rajonin, gjithsesi flet edhe prania e numrit të madh të zyrtarëve më të lartë të vendeve Ballkanit, në mesin e të cilëve edhe të Kosovës, gjatë hapjes së aeroporit.

Pos Turqisë, një arsye e veçantë për kënaqësi kanë shprehur edhe Bullgaria dhe Rumania, meqë me shtimin e trafikut nga ky aeroport i ri këto dy vende, për shkak të pozitës së tyre gjeografike dhe shfrytëzimit të hapësirave të tyre ajrore, do të përfitojnë dukshëm më tepër se më parë.

Me shtimin e investimeve turke në Kosovë, sidomos viteve të pas luftës –Limaku, TEB banka, Bechtel & Enka, BKT… të përmenden vetëm disa – por edhe me vajtje-ardhjet jo vetëm të natyrës së biznesit por edhe familjare dhe turistike mes dy vendeve, aeroporti i ri i Stambollit gjithsesi mund të ketë rëndësi të madhe edhe për Kosovën.

Nëpër aeroportin ndërkombëtar “Adem Jashari” në Prishtinë në vitin 2017 kanë frekuentuar gjithsej 1,885,136 pasagjerë. Në qarkullimin e gjithmbarshëm në këtë aeroport, Turqia merr pjesë me 16,4 për qind, pas Zvicrës me gjithsej 37,3 për qind dhe Gjermania me 28,6 për qind.trafikut, që vazhdojnë të prijnë për nga ardhjet-vajtjet shkaku i diasporës së madhe të kosovarëve në këto vende.

Hapja e aeroportit të ri të Stambollit, me shtimin e kapaciteteve transportuese dhe të udhëtimit të pasagjerëve, mbase do të reflektohet edhe në trafikun e shtuar ajror mes dy vendeve tona.

Sipas të dhënave të fundit, në drejtim të Kosovës respektivisht Turqisë nëpër aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, frekuentojnë afër 310 mijë pasagjerë në vit, ku gati gjysma, apo mbi 144 mijë, shfyrtëzojnë aviokompaninë Turkish Airlines.