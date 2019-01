Hapet zyra e Doganës së Kosovës në portin e Durrësit

Ministri i Financave Bedri Hamza, së bashku me zëvendëskryeministrin e Republikës së Kosovës Fatmir Limaj dhe drejtorin e përgjithshëm të Doganës të Kosovës Bahri Berisha, kanë marrë pjesë sot në ceremoninë e hapjes të Zyrës së Doganës të Kosovës në Portin e Durrësit.

Me këtë rast, Hamza tha se ndjehet shumë i nderuar që në cilësinë e ministrit të Financave të merr pjesë në hapjen e pikës doganore të Doganës të Republikës së Kosovës në portin e Durrësit.

Më tej në fjalën e tij Hamza falënderoi për përkrahjen e vazhdueshme dhe angazhimin e tyre në realizimin e këtij qëllimi, kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, Edi Rama dhe zëvendëskryeministrin e Republikës së Kosovës, Fatmir Limaj.

Ministri Hamza tha se qëllim dhe prioritet i lartë i Qeverisë së Kosovës është rritja ekonomike dhe bartës i këtij zhvillimi do të jetë sektori privat.

“Ministria e Financave, deri më tani ka ndërmarrë veprime konkrete për t’i harmonizuar procedurat doganore mes dy Doganave të dy shteteve tona. Qëllimi jonë për hapjen e Zyrës së Doganës së Kosovës në Portin e Durrësit është që bizneseve tona kosovare dhe më gjerë të ju ofrojmë një mundësi më shumë se që kishin deri më sot për të bërë biznes me një kosto shumë më të vogël dhe me më pak burokraci doganore. Kjo sipas analizave tona do të na ndihmojë që përveç lehtësimit të importimit të mallit nga vendet e treta në vendin tonë, do të na mundësojë që ta lehtësojmë edhe më shumë eksportin e mallrave nga Kosova për në Shqipëri e më gjerë, duke mos e përjashtuar edhe lehtësimin e tranzitit të mallit përmes territorit të vendit tonë”, shtoi ministri Hamza.