Hanadan përçon krijimtarinë turke në Kosovë edhe jashtë kufijve

Fal autorit Reşit Hanadan dhe romanit të tij të shkurtër, letërsia bashkëkohore turke në Kosovë, por edhe vet Kosova u përfolën shumë sidomos viteve të fundit.

Romancieri turk kosovar Hanadan mori pjesë në konkursin e letërsisë “Kaşgarlı Mahmut “, që është një konkurs historik i njohur ndërkombëtarisht për shkrimtarët që jetojnë e veprojnë jashtë Turiqisë, që nga Adriatiku deri në Kinë. Me veprën e tij “Mehmet Çavuş Geliyor” (Mehmet Çavushi vjen”), ai zuri vendin e parë në këtë garë të madhe, në mesin e qindra shkrimtarëve nga bota e letërsisë turke, në mesin e tyre edhe nga Azerbeixhani, Kazakistani, Kosova, Maqedonia.…

Gara organizohet nga Organizata Botërore Kulturore Turke “Turksoy” , e njohur edhe si UNECO e botës turke, në shënjë kujtimi të Mahmut Kashgarli, i cili konsiderohet si paraardhës i gjuhës dhe letërsisë turke.

Vepra e tij e shpërblyer, eseu i titulluar “Mehmet Çavuş Geliyor”, ka të bëjë me luftën e Kosovës.

Shkrimtari turk kosovar u lind në fshatin Mamushë më 1955, ku edhe kreu shkollën fillore, shkollimin e mesëm e kreu në Gjimnazin e Prizrenit, ndërsa diplomoi në Fakultetin e Filologjisë – Departamenti i Turkologjisë në Universitetin e Prishtinës.

Si gazetar shumëvjeçar në të përditshmen në gjuhën turke “Tan” (Gazeta në Prishtinë), për punën e tij të suksesshmeReşit Hanadan u zgjodh edhe gazetar i vitit.

Në vitin 1982, Reşit Hanadan tërhoqi vëmendjen me librin e tij të parë të historisë me titull “Yazgı” (Fati), i cili u botua në Shtëpinë Botuese “Tan”. Përmbledhja e tij e dytë e shkurtër, “Duygu Tutsağı”, u botua në vitin 1985, qëkur ai filloi të lëvizë përpara në botën e letërsisë me hapa më të qëndrueshëm. Ato vite u laureua edhe me çmimin letrar “Süreyya Jusuf”,.

Romani i tij i parë “Sel”, i botuar në edicionin e botimeve të gazetës “Tan” në vitin 1987, i solli atij një reputacion të madh si autorit të romanit të parë të botuar në gjuhën turke në Jugosllavinë e atëhershme. Për punën e tij në fushën e letërsisë dhe për romanin e tij, nga kryesia e shtetit, atëbotë organi më i lartë administrativ i Jugosllavisë, mori edhe një medalje.

Romani i tij i parë ishte kryesisht i dedikuar për lexuesit e rinj dhe të rritur. Por, autori nuk i harroi fëmijët. Në vitin 1989, ai u nderua me Çmimin e Kulturës së Këshillit Kuvendit Komunal të Prishtinës për letërsi për tregimit për fëmijë, i titulluar “Yıdızlı Ev”, i cili po ashtu e pa dritën në kuadër të botimeve të “Tan-it”.

“Jugosllavia Socialiste, e themeluar pas Luftës së Dytë Botërore”, është libri i parë i trilogjisë, ““Tas Yerinde Agirdir” (“Guri është i rëndë në punë”), që përshkruan presionet politike, fetare dhe ekonomike të ushtruara në muslimanët që jetonin në pjesë të ndryshme të ish shtetit të Jugosllavisë, veçanërisht në Kosovë, Maqedoni dhe Bosnje dhe Herzegovinë.

Kent FM – Ergun Kuzev