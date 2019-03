Gucci feston ditëlindjen e Mickey Mouse me një çantë 4500 dollarë

Gucci ka bashkëpunuar me Disney për të festuar ditëlindjen e 90-të e Mickey Mouse duke lansuar një çantë të re që i përngjan kokës së personazhit të famshëm të animuar. Çanta me Mickey Mouse u prezantua gjatë sfilatës SS19 të Gucci në Paris vitin e kaluar.

Çanta është prodhuar duke përdorur një teknikë 3D, e bërë nga plastika e zezë dhe detaje dekoruese. Ka edhe një logo Gucci të vulosur si dhe një mbyllje magnetike.

Siç mund të pritet, çanta me Mickey Mouse nuk do të jetë e lirë, pasi do të shitet 4,500 dollarë. Çanta është planifikuar të dërgohet mes 15 marsit dhe 30 prillit.