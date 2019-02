Gruaja që përdor telefonin për t’i shëndrruar udhëtimet në art

Dina Alfasi është një nënë në Izrael që udhëton për në punën e saj për inxhinieri arkitekturale në një spital. Pavarësisht nëse është duke ecur apo udhëtuar me autobus, tren apo aeroplan, Alfasi është gjithmonë gati me iPhone-n e saj të fotografojë momentet e bukura të jetës.

E martuar dhe me një djalë 15 vjeçar, Alfasi ka pasur gjithmonë një dashuri për fotografinë qëkur ka bërë fotografi me një kamerë Kodak në fëmijëri. Kur iPhone dhe Instagram u shfaqën, Alfasi ra në dashuri me fotografitë me telefon.

“Sot unë bëj fotografi vetëm me iPhone, momentalisht me iPhone X”, tha Alfasi. “Sa më shumë që bëja fotografi me iPhone, aq më shumë e kuptoja se në fotografitë në telefon isha në gjendje të kapja fotografi më të vërteta dhe më kuptimplota. Përveç kësaj, fakti që iPhone mund të nxirret lehtë kudo, në çdo kohë më bëri të vendosja të përqendrohesha vetëm te fotografia me iPhone”.

Me kaq shumë kohë sa Alfasi kalon duke udhëtuar ka pasur mjaft mundësi për të përmirësuar aftësinë e saj për të bërë fotografi të njerëzve të tjerë që udhëtojnë bashkë me të si dhe të kalimtarëve në rrugë.

“Ka diçka shumë personale dhe të brishtë në mënyrën se si një person ekziston në hapësira publike. Fotografia ime ditore kap diçka shumë të njohur te secili prej të panjohurve, të humbur në mendime gjatë rrugës së tyre për diku. Fotografimi i njerëzve në autobus dhe tren më ka mësuar shumë rreth thellësisë së kompleksitetit njerëzor. Zbulimi i shprehjeve të fytyrës dhe sjelljeve të reja është i pafund”.