Gruaja e ngujuar mes mesjetës dhe sotmes

Gruaja edhe tutje gjendet mes mesjetës dhe sotme, shekullit të vjetër që kurrsesi s’po kalon dhe atij të riut që assesi nuk po vjen.

Ligji, edhe ai i Serbisë edhe ai i Kosovës, thotë se gratë dhe meshkujt kanë të drejtë në pjesëmarrje të barabartë në të gjitha segmentet e jetës. Mirëpo, në praktikë është ndryshe, sidomos në sektorin privat.

Gjëja esenciale për emancipimin e grave dhe për barazinë gjinore dhe çdo barazi tjetër është ajo e të ardhurave vetanake. Rroga e gruas, të cilën ajo e sjellë në shtëpi, sot paraqet materializimin e kësaj pune të padukshme të gruas (për kë të padukshme?) me gjenerata e gjenerata, dhe bazën e respektit në familje dhe në shtëpi, por edhe të vetrespektit. Ky kontribut i saj, i shprehur në para, paraqet pendën raportit tradicional të shoqërisë ndaj gruas si subjektit pasiv që “vetëm rri ulur, ankohet dhe vetëm ha” dhe pranim i rrallë i rëndësisë së saj.

Mirëpo, gruaja gjatë kërkimit të punës ballafaqohet me probleme të ndryshme. Roli i saj repoduktiv, i dhënë nga natyra, shpesh është pengesë në realizimin profesional.

Pyetja që drejtëpëdrejt apo tërthorazi shtrohet gjatë kërkimit të punës është: a ke në plan të lindësh?! Punëdhënësi shpesh kërkon që paraprakisht t’i dijë planet në disa vitet të ardhshme kur është fjala për statusin martesor. A e dijnë punëdhënësit se fëmijët lindin nga dashuria, e jo nga biznes-planet? Por kjo pyetje nuk shtrohet për shkak të brengosjes për pushtimin e hapësirës publike nga gratë, por për shkak të brengës se sa para do ta humbas një ndërmarrje në rast të punësimit të gruas.

Svetlana Stević nga Parteshi, nënë e shtatë fëmijëve “kurrë nuk ka punuar”. Kështu do të thoshin në fshatin e saj si dhe në shumicën e fshatrave të Anamarovës së Kosovës. Po, ajo ka punua se ka punuar dhe i ka rritur shtatë fëmijë, duke mos i marrë si arsyetim shumë obligime të tjera që i ka.

Shkojmë nga fillimi: Svetlana Stević nga Parteshi kur nuk ka qenë e punësuar. As në ndërmarrje shtetërore e as në atë private. As me lidhje, as pa lidhje. Vendi i punës nuk e ka “dashur”, si shkaku i procesit të shkatërrimit të gjatë të ekonomisë në Kosovës, por edhe për shkak se nuk ka qenë e përshtatshme për punëdhënësit, meqë si nënë e shtatë fëmijëve do të ishte barrë për firmën. Dhe, “meqë nuk punon” Svetlana jeton nga toka dhe nga duart e saj. Fiton. Vetëm sa për bukën e gojës.

“Po e lidhim skajin me skaj. Punë nuk ka, kurrë nuk kam pasur. Do të ishte më lehtë po të punoja,” thotë Svetlana dhe shton se fëmijëve do të mund t’u ofronte shumë më tepër po të kishte një vend pune.

Si ligji i Serbisë ashtu edhe ai i Kosovës janë në anën e gruas. Zonjave që kanë marrëdhënie të rregullt pune u është mundësuar edhe pushimi i lehonisë. Sipas ligjeve të Republikës së Serbisë pushimi i lehonisë për dy fëmijët e parë zgjat një vit, ndërkohë që për të tretin dhe çdo fëmijë të ardhshëm, dy vjet. Gratë e papunësuara marrin shtesë si nëna.

Ligjet e Kosovës janë paksa më ndryshe. Gratë gëzojnë të drejtën në lehoni në kohëzgjatje prej 12 muajsh, mirëpo nuk ka shtesa për nënën. Por, ku janë gratë që kanë kontrata me kohë të caktuar? Edhe ligji i Kosovës edhe ai i Serbisë në këtë pikë janë të njëjtë. Gruas e cila ka lidhur marredënie pune në kohë të caktuar i ndërpritet marrëdhënie e punës me skadimin e kohës së caktuar, pa marrë parasysh nëse është shtatzënë apo ka lindur.

Ligji ekziston, po shtrohet pyetje se si e shohin vendimarrësit nga fotelet e buta zbatimin e këtij ligji në praktikë. Sa, ata që janë përgjegjës për atë punë kontrollojnë nëse institucionet shtetërore dhe private e zbatonë ligjin.

Beteja e gruas për argumentimin e së drejtës së saj shpesh është betejë me mullinj ere.

Në ligj shkruan, që është parim evropian, se në institucionet publike duhet të punësohet së paku 30 për qind të grave. Në çfarë mase respektohet kjo në Kosovë dhe a është kjo garancvë e mjaftueshme se do të dëgjohet zëri I gruas?

“Kjo është një kuotë që gruaja do të duhej ta përmbushte kryesisht në institucionet politike. Mirëpo, çështjen e grave nuk do ta reduktoja vetëm në institucionet politike, por betejë grave për të drejtat e tyre kryesisht ka rrjedhur nga politika, dhe kryesisht gratë kanë luftuar për të drejtat ekonomike, sociale dhe politike”, thotë politikologja Jasmina Arsić dhe thekson se këto 30 për qind të grave vetëm e përbëjnë kuotën.

Arsić pyetet se çfarë ndodh me të drejtat e vërteta dhe sipas saj pyetje më e mire është sa gra vërtet kontribuojnë me ato 30 për qind.

Një nga problemet më të shpeshta me të cilat ballafaqohen grate në Kosovë, sidomos ato para martesës, është pabarizia tradicionale në aspektin e trashëgimisë, që është një praktikë e vjetër e keq ballkanase. Edhe në këtë rast nuk ka barazi me meshkujt të cilat trashëgojnë të gjithat: edhe shtëpinë, edhe pronën, edhe arat, gjithsesi edhe traktorët. Kështu është bërë zakon… Vetëm katër për qind të grave e trashëgojnë pronën e tyre, e 19 për qind arrijnë të evidentohen si pronare të patundshmërive.

Kur gruaja në Kosovë do të ishte më e pavarur, nuk do të heshte dhe nuk do të duronte çdo llojë të dhunës. Mirëpo, e drejta zakonore ka marrë hov.

“Ligji mbi trashëgiminë dallon nga jeta reale. Në praktikë vlejnë disa rregulla të tjera, patriarkale që thjeshtë u rrënjosen në mendje djemve që nga lindja se atyre u takojnë të gjithat dhe këtu, vajzat, sipas një automatizmi, nuk kërkojnë asgjë”, thotë gazetarja Marija Stanojković nga Slivova.

Janë të shpeshta rastet kur gruaja i nënshtrohet dhunës dhe nuk e merr vendimin për shkuror-ëzim, meqë s’ka ku të shkojë. Në shtëpinë e prindërve nuk kthehet, shumë shpesh për shkak të ambientit që e rrethon, e trashëgimia e pronës së fituar gjatë martesës, vështirë se mund të realizohet.

“Pa marrë parasysh ligjet që janë sjellur, problem në Kosovë është se ato ligje nuk zbatohen, shkelen mu nga institucionet që duhet t’I zbatojnë. Gruaja, në të shumtën e rasteve, nuk është e mbrojtjur kur bëhet fjalë për trashëgiminë. Shkurorëzimi dhe ndarja e pronës është çështje më veti”, tërheq vërejtjen Gordana Đorić nga Shoqata e Grave Afariste “Avenija” në Llapnasellë. “Gruaja e ka shumë vështirë t’i realizojë të drejtat e saj kur është fjala për trashëgimi”, pajtohet sociologu Zoran Marković i cili insiston se duhet bërë ndryshime pozitive drejt zgjidhjes së këtij problem.

E kujt është puna? Ku mbarron puna e gruas, e ku fillon puna e mashkullit? Këto kufij në botën e civilizuar lëvizin, e punët përafrohen, e Kosova gjendet ende në mesjetë.

Edhe pse jetojmë në një shoqëri bashkëkohore edhe tutje ekziston ndarja mes punëve për meshkuj dhe gra. Rrënjët e ndarjeve janë të dukshme që në fëmijërinë e hershme. Shihen në shembullin e thjeshtë të blerjes së Barbi-ve dhe kopjeve të kuzhinave miniaturale dhe enëve për vajzat, ndërsa për djemtë janë të rezervuara automjetet, veglat, e të ngjashme.

“Unë në viset ku jetojnë serbët në Kosovë kurrë nuk kam parë se ekziston ndonjë grua taksiste”, thotë Marija Stanojković, e cila gjatë punës shumëvjeçare si gazetare nuk ka takuar shumë gra.

Ajo thekson se për shkak të drejtës zakonore, nuk është shoqërisht e pranueshme e as që një grua të punojë në kafiteri apo oojekte të tjera të këtij lloji. Për këtë arsye kamerieret gjithnjë shikohen si “femra të lehta”.

Nëse gratë dhe meshkujt e këtushëm nuk janë të barabartë, athua ç’ndodh me ato që vijnë nga gjetkë? Nuk është rast i rrallë që serbët nga Kosovë i sjellin nuset nga Shqipëria. Athua si e kanë ato? A pyetet dikush?

Mirela Kovačević nga Koretishta, nënë e dy fëmijëve, ka ardhur nga Shqipëria para gati pesë vjetësh. Me një serbishte të dobët, thotë se gjithëçka është në rregull, mirëpo as ajo nuk punon askund. Paratë në shtëpi i sjell burri, e ajo merret me punët “e grave” dhe me fëmijët.

Se nuk është krejt zi dhe se ka shembuj të mirë, tregon edhe rasti i Jelena Janković nga Slivova, nënë e tre fëmijëve, bashkëshorte, profesoreshë dhe artiste. Ajo zien, lan, hekuros, fiton…. Jelena Janković i arrin të gjithat. Madje, edhe të luajë me fëmijët.

“Organizimi i mirë, qetësia, durimi dhe dashuria ndaj familjes, janë çelësi i suksesit”, thotë Janković. Në pyetjen se kush i ndihmon, thotë: “burri, burri dhe burri”.

Si mori vendimin Nataša Nasić, tridhjetë e shtatë vjeçare, nga Budriga e Poshtme, që vet t’i bëjë ndryhimet. Punë dore që bënte përditë, krahas punëve të tjera, e ka kthyer në biznes të vogël. Është e vetmja në komunën e Parteshit që merret me punimin e dekorimeve për martesa dhe me rirregullimin e veshjeve kombëtare.

“Apustolli i shenjtë Pavle thotë se në kishë dhe para Zotit s’ka më të vogël e më të madh, as burrë as grua, as shërbëtor e as zotëri, as grek, as hebre. Të gjithë janë të njëjtë para Zotit”, porosit prifti Ranđel Denić. “Edhe Islami e sheh gruan si të barabartë. Kur’ani e përshkruan lindjen e vajzës si ‘lajm i mirë’ dhe i dhuron të drejtën të trashëgojë pronën e babait, baskëshortit dhe vëllaut, i jep të drejtën në pronën e saj dhe të drejtën që të ketë transakcione afariste pa marrë parasysh të mirën personale”, theksojnë teoreticienët e fesë.

Gruaja në letër i ka bukvalisht të gjithat. Asnjë dokument nuk mungon. Ka edhe ditën e saj ndërkombëtare. Ditën, ku më 1975 Kombet e Bashkuara e kanë shpallur 8 marsin si Ditën Ndërkombëtare të Gruas, rikujton dhe tërheq vërejtje në të drejtat shpesh të rrezikuara të grave. Do të ishte mirë që atë ditë të mos bëjmë asgjë prej këtyre gjerave, por vetëm të kremtojnë dhe të tërheqim vërejtjen dhe të rikujtojmë të drejtat e grave gjatë gjithë ditëve të tjera të vitit.

