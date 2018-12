GOT do të shfaqë betejën më të madhe në historinë e TV

Seriali jashtëzakonisht popullor i HBO, i bazuar në serinë epike të romaneve fantazi të George RR Martin, do të përfundojë në Vitin e Ri pas një suksesi të suksesshëm nëntëvjeçar.

Tifozave u janë dhënë një informacion për sezonin e tetë dhe të fundit, pothuajse dy vjet pasi mbreti i natës dhe ushtria e tij e binarëve të bardhë shkelin murin që ndanë tokat dimërore dhe të paeksploruara nga shtatë mbretëritë e Westeros.

Duke folur për faqen hungareze Sorozat Wiki, aktori Vladimir Furdik, i cili luan mbretin e natës, pranoi se do të pasojë një skenë e gjatë beteje gjatë episodeve të hapjes të sezonit të ri.

“Në pjesën e tretë të sezonit të kaluar, ka një betejë që krijuesit kanë ndërmend të jetë më e madhja në historinë e televizionit”, shpjegoi ai. “Pothuajse i gjithë episodi do të jetë rreth betejës, do të duhet rreth një orë”.

Gjatësia e betejës do të duket e justifikuar nga kohëzgjatja e secilës episodë, me prodhuesit që tashmë konfirmojnë se do të tejkalojnë standardin normal prej 60 minutash.

Duke reflektuar mbi rezultatin e shfaqjes, Furdik nuk pranoi të tregojë se kush do të fitojë më në fund Fronin e Hekurt.

“Do të ishte një surprizë mahnitëse, por mund t’ju them se nuk do të ketë mungesë në sezonin 8”, tha ai.

“Do të ketë shumë dragonj, mbreti i natës do të kthehet dhe beteja më e madhe e sezonit do të përfundojë.”