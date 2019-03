Google Pixel 3a dhe Pixel 3a XL do të kenë ekrane 5.6 dhe 6 inç

Sipas burimeve, Google Pixels të ardhshëm do të quhen “Google Pixel 3a” dhe “Google Pixel 3a XL”.

Google Pixel 3a dhe Pixel 3a XL do të kenë ekrane 5.6 inç dhe 6 inç.

Sa i përket ngjyrës së këtyre dy produkteve, ata do të vijnë ngjyrë plotësisht të bardhë ose të zezë, por sipas raportimeve mund të ketë edhe një ngjyrë tjetër të cilën Google mund ta lansojë me qëllim që të ketë më shumë njësi.

Ata kanë shumë tipare të ngjashme me Pixel 3- ndoshta më shumë sesa që keni pritur në një telefon i cili thuhet se do të kushtoj disa qindra dollarë më pak. Duke përfshirë Active Edge e cila mundëson shtypjen e anëve të telefonit, çipi i sigurisë Titan M, eSim dhe të dytë do të mund të kenë hapësirë ruajtjeje prej 64 GB.

Edhe pse ende nuk dihen disa informacione të rëndësishme në lidhje me telefonat si për shembull procesorët dhe madhësia e baterisë. Sidoqoftëë thuhet se këto dy pajisje dot ë kenë kombinime tëprocesorëve Snapdragon 670 ose 710 dhe Pixel 3 i vogël thuhet sedo të ketë një bateri deri në 3,000 mAh. Ndërsa te dy pajisjet do të kenë mbushen me USB-C.