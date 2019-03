Google nuk do ta heqë aplikacionin e diskutueshëm nga Play Store

Google tha se nuk do ta largojë nga faqja e aplikacioneve Absher, një aplikacion qeveritar i diskutueshëm i Arabisë Saudite duke i treguar përfaqësueses së Kalifornisë, Jackie Speier se aplikacioni nuk ka shkelur politikat e Google dhe prandaj nuk do të largohej.

Aplikacioni u mundëson përdoruesve nga Arabia Saudite të kenë qasje në shërbimet e qeverisë, u lejon të aplikojnë për punë apo leje, të paguajnë gjobat, të rinovojnë patentat apo të raportojnë krimet. Megjithatë, aplikacioni gjithashtu u lejon burrave të gjurmojnë femrat dhe të kontrollojnë lëvizjet e tyre.

Një raport tregon se si burrat në Arabi Saudite mund ta shfrytëzojnë aplikacionin për të kontrolluar femrat pasi që mund të përdoret për të revokuar privilegjet e udhëtimit, për të mbajtur tabela të vendndodhjes së tyre dhe për të dërguar mesazhe me përditësime rreth vendndodhjes së tyre.

Pas publikimit të raportit, grupet për të drejtat e njeriut si Amnesty International i kanë kritikuar të dyja kompanitë rreth aplikacionit. Në të njëjtën kohë, Speier dhe një grup përfaqësuesish i dërguan një letër shefit ekzekutiv të Google dhe Apple duke u kërkuar ta hiqnin aplikacionin.

Google i është përgjigjur letrës së Kongresit dhe aplikacioni nuk është larguar. Speier e konsideroi përgjigjjen si “shumë të pakënaqshme” dhe tha se planifikon ta ndjekë ende këtë çështje me kolegët e saj. Shefi ekzekutiv i Apple, Tim Cook tha se do ta rishikonte këtë çështje por ende nuk ka treguar nëse do të hiqet apo jo aplikacioni nga App Store.