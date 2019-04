Google mbyll rrjetin e dështuar social Google+

Google+, rrjeti i dështuar social i kompanisë gjigante të kërkimit, më në fund do të shuhet të martën.

I lansuar në vitin 2011 si konkurrent i Facebook dhe Twitter, Google+ ishte përpjekja e katërt e Google për një rrjet social.

Por platforma dështoi për t’i bërë njerëzit për vete, madje edhe pasi Google e lidhi atë me komunitetin e Yotube.

Nga fundi i vitit 2011, analistët ishin duke lajmëruar vdekjen e këtij rrjeti social. Por Google vendosi ta mbyllë atë vetëm pasi zbuloi një lirim të të dhënave në vitin 2018.

Çfarë ishte Google+?

Google+ ishte lansuar si një platformë vetëm me ftesa në qershor të vitit 2011, para se të hapej për publik më vonë gjatë këtij viti.

Kishte shumë karakteristika tipike të rrjeteve sociale, me mundësinë për të postuar foto dhe përditësime të statusit në kryefaqet individuale.

Sidoqoftë, Google gjithashtu përshkroi atë si një “shtresë sociale” e dizajnuar për të punuar rreth gjitha shërbimeve.

Karakteristikat e tij kryesore përfshinin aftësinë përtë zgjedhur shokë në “Circles” (“rrethe”) dhe bërja e thirrjeve grupore me “Hangouts”.

Google u lavdërua se miliona njerëz janë regjistruar brenda javëve të para të lansimit, por problemi është se pak njerëz e përdornin atë.