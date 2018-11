Google do t`i ndalë reklamat për shërbimet jozyrtare Esta

Google thotë se do t`i ndalë reklamat për shërbimet e shtrenjta jozyrtare Esta të shfaqen në krye të rezultateve të kërkimit, tetë vite pas ankesave të para.

Në vitin 2010, SHBA filloi të aplikonte pagesa për udhëtarët e Mbretërisë së Bashkuar që e përdorin Sistemin Elektronik për Autorizim të Udhëtimit (Esta).

Faqet jozyrtare që kërkonin pesëfish më shumë se qeveria e SHBA-ve shpejt u shfaqën në krye të kërkimeve në Google, përkundër faktit që i thyenin rregullat e reklamave në Google.

Tani, pas një hulumtimi të BBC News, Google thotë se po merret me këtë çështje.

Përderisa faqet jozyrtare Esta paraqiten në rezultate të kërkimit, ato nuk duhet të dalin më më lart se faqja zyrtare si reklama kur përdoren termet më të zakonshme të kërkimit.

Meqë e ka përdorur makinën që mëson vetë për ta adresuar çështjen, reklamat ende do të paraqiten për disa terme të kërkimit. Google thotë se kjo do të përmirësohet me kohë.

Faqja zyrtare e internetit Esta drejtohet nga Departamenti për Siguri Kombëtare i SHBA-ve. Aty kërkohet pagesë prej 14 dollarë (10.70 funta) për secilin aplikim Esta.

Por faqe të panumërta jozyrtare paraqiteshin në krye të rezultateve të kërkimit në Google duke blerë reklama. Këto faqe jozyrtare kërkonin më shumë se 80 dollarë për një aplikim Esta.