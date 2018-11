Google bën ndryshime në politikat kundër ngacmimit seksual

Shefi Ekzekutiv i Google e ka publikuar një numër ndryshimesh të brendshme të enjten në përgjigjje të marsheve globale të punonjësve lidhur me menaxhimin e ngacmimit seksual nga kompania.

Ndër ndryshimet e bëra, kompania nuk do t`i detyrojë më punëtorët t`i paraqesin pohimet për ngacmim seksual para grupeve të punonjësve për të marrë vendim.

Eliminimi i gjykimit të detyruar në rastet e ngacmimit dhe diskriminimit është një ndër ndryshimet e shumta të kërkuara nga punëtorët në protesta të koordinuara në zyret e Google një javë më parë. Dukshëm, rifreskimi i politikës nuk vlen për të gjitha pohimet për diskriminim.

“Do ta bëjmë gjykimin opsional për pohimet individuale për ngacmime dhe për sulme seksuale. Google kurrë nuk ka kërkuar konfidencialitet në procesin e gjykimit dhe gjykimi ende mund të jetë rruga më e mirë për një numër arsyesh (p.sh. privatësia personale) por, e pranojmë se zgjidhja ju përket juve,” shkroi Shefi Ekzekutiv i Google, Sundar Pichai në një email drejtuar stafit, të publikuar në një postim në blog, duke i sqaruar rifreskimet e politikës së vet.

Kompania u zotua gjithashtu të thërrasë numrin e kërkesave të ngacmimeve seksuale dhe normave të dëshmuara brenda raportit të Hetimeve të Brendshme, sipas një memorandumi më të hollësishëm të politikës të bashkangjitur në blog. Megjithatë, kompania nuk planifikon ta bëjë këtë informacion publik, pavarësisht nga kërkesa për ta bërë këtë nga organizatorët e protestës.

Pichai tha se kompania do ta rifreskojë dhe zgjerojë trajtimin e vet të ngacmimeve seksuale dhe punonjësve tani u kërkohet të përfundojnë trajnimet çdo vit në vend të çdo dy vjetësh. Google gjithashtu do ta rishikojë mënyrën se si merret me shqetësimet e punonjësve. Google tha se do të ofrojë “kujdes dhe burime shtesë” për personelin, duke përfshirë këshillim të zgjeruar dhe mbështetje karriere për adresimin e atyre shqetësimeve.

Google gjithashtu shprehu nevojën për të ndaluar/limituar konsumimin e alkoolit, i cili shpesh vërehet në ankesat për ngacmime. Kompania specifikoi: “Ngacmimi kurrë nuk është i pranueshëm dhe alkooli kurrë nuk është një arsyetim”. Udhëheqësit në kompani “pritet të krijojnë ekipe, ngjarje, sfida dhe ambiente në të cilat konsumi i tepruar i alkoolit dekurajohet fuqimisht”, tha shkresa.